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"أبو شقة": لجنة القيم تجتمع الأحد المقبل.. وقضية "شرشر" لا تزال قيد التحقيق

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"أبو شقة": لجنة القيم تجتمع الأحد المقبل.. وقضية "شرشر" لا تزال قيد التحقيق "أبو شقة": لجنة القيم تجتمع الأحد المقبل.. وقضية "شرشر" لا تزال قيد التحقيق

>كتب محمد مجدى السيسى

قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن لجنة القيم ستعقد اجتماعًا لها ظهر الأحد المقبل، وذلك بعد إقرار الجلسة العامة للبرلمان للتشكيل الكامل للجنة.

 

وأضاف "أبو شقة"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه وفقاً للمادة 28 من اللائحة الداخلية بمجلس النواب، فإن اللجنة ستنتخب فى أول اجتماع لها وكيلين وأميناً للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

 

وأشار رئيس لجنة القيم، إلى إنه لم يتم إحالة أية موضوعات للجنة للنقاش من قبل هيئة المكتب، متابعاً فى سؤاله حول موقف اللجنة من قضية النائب أسامة شرشر، إن الأمر لا يزال يخضع للتحقيق.

 

جدير بالذكر إنه تم إحالة "شرشر" للجنة القيم على خلفية الفيديوهات الجنسية على جروبات النواب، ومن المنتظر إحالة عدد من الملفات من بينها قضايا محمد أنور السادات حول تسريب قانون الجمعيات الأهلية لسفارات أجنبية، وقضية النائب إلهامى عجينة حول تصريح كشف العذرية.


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