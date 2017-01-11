"التعليم" ردًا على تهديد "شاومينج" بتغشيش طلاب الثانوية: الأيام بيننا

علق الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على ما نشره "شاومينج بيغشش ثانوية عامة" وتوعده بعدم تطبيق النظام الجديد للامتحانات "البوكليت" وتغشيش الطلاب، قائلاً: الأيام بينا" ومش هقول غير كده.

وقال رئيس قطاع التعليم العام، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الوزارة بدأت فى الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة مبكرًا وستكون الامتحانات منضبطة، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، لافتًا إلى أن نظام البوكليت سيتم تدريب الطلاب عليه والموجهين.

وكانت صفحة شاومينج المسئولة عن تسريب امتحانات الثانوية العامة، نشرت على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنها تتوعد وزارة التربية والتعليم هذا العام بعدم تطبيق نظام البوكليت الجديد الذى أعلنت عنه الوزارة قائلة "مش هتكلم كتير بس هتشوفوا المفاجأة بتاعتى.. كله بالحب".