خالد الغندور عن أزمة باسم مرسى: "محترم ولم يلعب بورقة الأهلى كما فعل البعض"

كتب محمد الديب

علق الإعلامى خالد الغندور، على أزمة لاعب نادى الزمالك باسم مرسى، عقب إعلان مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، إيقاف باسم مرسى مهاجم الفريق قائلا: "باسم مرسى لاعب كبير ومحترم ولم يلعب بورقة الأهلى، كما يفعل البعض وغير متمرد وسيذهب غدا للتدريب ولكن حلمه الاحتراف وده حق طبيعى له، وسيكون عن طريق نادى الزمالك".

وأضاف الغندور عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلا: "باسم مرسى جه بـ ٥٠٠ ألف جنيه وأحرز ٤٣ هدفا وغيره جه بـ١٠ ملايين وبـ٥ ملايين وبـ٧ ملايين ورحلوا ولم يفعلوا شيئا، وأعتقد أن جمهور الزمالك لا ينسى مباراتى نهائى كأس مصر و٤ أهداف لا يحرزهما إلا لاعب كبير وأخيرا اتظلم فى اختيارات المنتخب، رغم أنه ثانى هداف فى المنتخب بعد محمد صلاح وموسم الدورى الذى فاز به الزمالك كان ثانى هدافين الدورى بـ١٨ هدفا".

وأكمل خالد الغندور: "أتمنى من جمهور الزمالك أن يكون سندا له وليسوا ضده وأن يحترم مسئولى الزمالك رغبة اللاعب الذى لن يحترف إلا عن طريق الزمالك، وأتمنى من الجميع الهدوء لمصلحة النادى الذى نحبه ونشجعه والحمد لله رب العالمين".

وفى وقت سابق، شهد نادى الزمالك العديد من الأحداث، والتى تصدرها إعلان مرتضى منصور رئيس قلعة ميت عقبة، إيقاف باسم مرسى مهاجم الفريق، قائلاً: "باسم مرسى يلاعب مسئولى النادى ولا يرغب فى تجديد عقده ولاعب ناكر للجميل”.

كما أوضح مرتضى منصور أن نادى الزمالك فضله على باسم مرسى كبيراً بصناعة اسمه وشهرته وأن اللاعب يتلاعب بعروض خارجية وهمية ولا يوجد عروض من الصين أو أى عروض أخرى للاعب الذى أعلن من قبل أنه يمتلك أكثر من عرض خارجى يفاضل بينهم للرحيل من قلعة ميت عقبة على سبيل الإعارة فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية.