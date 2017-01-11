أخبار عاجلة

عبد الهادي: لا صحة لتعيين "ثابت" رئيسا لتحرير الأهرام و"سلامة" لمجلس الإدارة -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير كنيسة الإسكندرية تنهار على الهواء وأسامة كمال ينهي اللقاء -
فرحة لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
المعارضة السورية: روسيا كانت تعلم بالهجوم الكيمياوي قبل وقوعه -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: "جيراننا مسيحين ولو عايزين نموت مسيحين نروح نموت جيراننا" -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
لقاءات مع مدربي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: أتمنى أن يكون مفجر الكنيسة شخص أخر غير محمود -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: لا يوجد دافع يجعل محمود يفجر كنيسة الإسكندرية -
شيري ستوديو - دويتو خيالي السوبر ستار " راغب علامة " و" شيرين عبد الوهاب " ... " كيفك انت " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

خالد الغندور عن أزمة باسم مرسى: "محترم ولم يلعب بورقة الأهلى كما فعل البعض"

Google+ Print
خالد الغندور عن أزمة باسم مرسى: "محترم ولم يلعب بورقة الأهلى كما فعل البعض" خالد الغندور عن أزمة باسم مرسى: "محترم ولم يلعب بورقة الأهلى كما فعل البعض"

>كتب محمد الديب

علق الإعلامى خالد الغندور، على أزمة لاعب نادى الزمالك باسم مرسى، عقب إعلان مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، إيقاف باسم مرسى مهاجم الفريق قائلا: "باسم مرسى لاعب كبير ومحترم ولم يلعب بورقة الأهلى، كما يفعل البعض وغير متمرد وسيذهب غدا للتدريب ولكن حلمه الاحتراف وده حق طبيعى له، وسيكون عن طريق نادى الزمالك".

 

وأضاف الغندور عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلا: "باسم مرسى جه بـ ٥٠٠ ألف جنيه وأحرز ٤٣ هدفا وغيره جه بـ١٠ ملايين وبـ٥ ملايين وبـ٧ ملايين ورحلوا ولم يفعلوا شيئا، وأعتقد أن جمهور الزمالك لا ينسى مباراتى نهائى كأس و٤ أهداف لا يحرزهما إلا لاعب كبير وأخيرا اتظلم فى اختيارات ، رغم أنه ثانى هداف فى المنتخب بعد محمد صلاح وموسم الدورى الذى فاز به الزمالك كان ثانى هدافين الدورى بـ١٨ هدفا".

 

وأكمل خالد الغندور: "أتمنى من جمهور الزمالك أن يكون سندا له وليسوا ضده وأن يحترم مسئولى الزمالك رغبة اللاعب الذى لن يحترف إلا عن طريق الزمالك، وأتمنى من الجميع الهدوء لمصلحة النادى الذى نحبه ونشجعه والحمد لله رب العالمين".

 

 

 

وفى وقت سابق، شهد نادى الزمالك العديد من الأحداث، والتى تصدرها إعلان مرتضى منصور رئيس قلعة ميت عقبة، إيقاف باسم مرسى مهاجم الفريق، قائلاً: "باسم مرسى يلاعب مسئولى النادى ولا يرغب فى تجديد عقده ولاعب ناكر للجميل”.

كما أوضح مرتضى منصور أن نادى الزمالك فضله على باسم مرسى كبيراً بصناعة اسمه وشهرته وأن اللاعب يتلاعب بعروض خارجية وهمية ولا يوجد عروض من الصين أو أى عروض أخرى للاعب الذى أعلن من قبل أنه يمتلك أكثر من عرض خارجى يفاضل بينهم للرحيل من قلعة ميت عقبة على سبيل الإعارة فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة

بالوثائق.. خطط داعش لاستهداف الشرطة وفتح مصر ودخول القاهرة بعد تسميم المياه

بالوثائق.. خطط داعش لاستهداف الشرطة وفتح مصر ودخول القاهرة بعد تسميم المياه

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي