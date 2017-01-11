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رئيس كردستان العراق يبحث مع رئيس "الصليب الأحمر" سبل مساعدة النازحين

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رئيس كردستان العراق يبحث مع رئيس "الصليب الأحمر" سبل مساعدة النازحين رئيس كردستان العراق يبحث مع رئيس "الصليب الأحمر" سبل مساعدة النازحين

>(أ ش أ)

بحث رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، مساء أمس الثلاثاء، مع رئيس لجنة الصليب الأحمر الدولى بيتر مورير والوفد المرافق له، سبل مساعدة النازحين الفارين من مناطق القتال مع تنظيم (داعش) الإرهابي.

وذكر بيان صحفى لرئاسة كردستان، أن البارزانى أشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية المتدنية للنازحين من مختلف القوميات والديانات وعدم وصول المساعدات اللازمة جعل العبء على حكومة الإقليم ثقيلا.

ولفت البارزانى إلى أن المناطق المحررة من داعش مازالت غير آمنة بسبب الألغام والمتفجرات التى زرعها التنظيم، وغياب الخدمات بسبب الدمار الذى لحق بها بسبب المعارك التى دارت فيها والتى تسببت فى تدمير أغلب المرافق الخدمية، وهى غير صالحة ليعود اليها النازحون.. مشيرا الى أن تطهير هذه المناطق يحتاج الى جهد وتعاون دولى شامل.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الصليب الأحمر الدولية أن اللجنة تبذل الجهود من أجل إعادة الحياة الى المناطق المحررة، مشيرا إلى ان ستقيم مركزا لصناعة الأطراف الصناعية لتقديم الخدمات للذين فقدوا أطرافهم بسبب الحرب والمتفجرات والألغام التى زرعها داعش.


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