الرئيس عون للجالية اللبنانية: المملكة استضافتكم وعليكم الوفاء لها

أكد فخامة الرئيس ميشال عون رئيس جمهورية لبنان متانة العلاقات بن لبنان والمملكة العربية السعودية، والروابط القوية التي تربط الشعبين الشقيقين، ووجه الرئيس عون في كلمته رسالة إلى الجالية اللبنانية في مقر السفارة اللبنانية بالرياض مساء أمس؛ بقوله: نعرف مدى تعلقكم في لبنان الأم ولكن في الوقت ذاته نعرف ان المملكة استضافتكم، وعليكم الوفاء لها.

وقال الرئيس عون في كلمته: أنا سعيد اليوم أن أكون بينكم، والفضل يعود إلى دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود الذي دعاني لزيارة المملكة العربية السعودية. ولقائي بكم اليوم هو ايضاً مناسبة لأطمئنكم اولاً على العلاقات اللبنانية السعودية، التي تعود الى صفائها وإلى وضوحها، والأيام الآتية ستبرهن لكم ذلك، ثانيا أن لبنان بعد الفراغ الذي حصل فيه يعود إلى وثبة إنمائية، ووثبة أمنية، تطمئن المستقبل، وتطمئنكم ايضاً فوطنكم الأم في أمان وقد بدأ بمرحلة جديدة تصاغ فيها قرارات لمصلحة الوطن والمواطنين، ونأمل معكم أن نكون على قدر امنياتكم من اجل لبنان فهو الهدف وهو الغاية ونتأمل منكم العودة الى ربوع الوطن ولو زيارة.

وأضاف الرئيس عون نعرف مدى تعلقكم في لبنان الام ولكن في الوقت ذاته نعرف ان المملكة استضافتكم، وعليكم الوفاء لها، فقد عملتم بها وساهمتم في نهضتها، وفي عمرانها، وهي أيضا حضنتكم، فالعلاقة الجدية يجب أن تكون أيضا رمزا لهذه العلاقة التاريخية ولهذا الوفاء المتبادل بينكم وبين المواطنين السعوديين، آمل منكم ان تكونوا على قدر أهمية لبنان وتحفظوا سمعته وسيرته وتعملوا من اجله ومن اجل الوطن الذي احتضنكم واستضافكم.. عشتم وعاشت السعودية وعاش لبنان.

وكان السفير اللبناني في الرياض الأستاذ عبدالستار عيسى بدأ الحفل الخطابي للجالية اللبنانية في المملكة، بكلمة قال فيها: فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية، معالي الوزراء الكرام، ايها الحضور.. أتشرف يا فخامة الرئيس بالترحيب بكم والوفد المرافق في السفارة اللبنانية في الرياض "دار اللبنانيين" في المملكة العربية السعودية، ولا شك أن الحضور الحاشد هذه الليلة من اللبنانيين دليل على المحبة والتقدير التي تكنها الجالية اللبنانية في المملكة العربية السعودية الشقيقة لكم يا فخامة الرئيس رمزاً للوطن ووحدة أبنائه ومؤتمنا على دستوره، والجالية مسرورة كونكم اخترتم المملكة الشقيقة في أول زيارة لكم منذ توليكم مقاليد الحكم، لأن في هذا الخيار تعبير عن حرصكم على العلاقات الطيبة والمميزة التي تجمع البلدين منذ عقود، وهي علاقات تطورت مع الأيام لتشمل أحيانا الجانب الإنساني والعائلي بين الشعبين اللبناني والسعودي.

وأضاف السفير: خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الخبير في الشؤون اللبنانية اتصل بفخامتكم مهنئاً ومؤكدا وقوف المملكة مع لبنان ووحدته متمنيا لفخامتكم التوفيق.. وأتبع الملك سلمان الاتصال بإيفاد أحد كبار مستشاريه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل امير منطقة مكة المكرمة، في زيارتكم في بعبدا وتوجيه دعوة رسمية لزيارة المملكة، رمزية الموفد كبيرة الأمير خالد الفيصل ابن المرحوم الملك فيصل بن عبدالعزيز الذي قال إن لبنان هو شرفة العرب على العالم، وهو اخو المرحوم سعود الفيصل وزير الخارجية السابق أحد رعاة اتفاق الطائف..

وقال السفير عيسى: كل هذه دلالات تظهر مدى حرص المملكة العربية السعودية التاريخي على وحدة واستقرار لبنان وسعيها الدائم إلى تعزيز قدرات دولته ومؤسساته.. اتفاق الطائف يا فخامة الرئيس تحول إلى وثيقة الوفاق الوطني التي دعيتم في خطاب قسمكم الشامل والجامع إلى تنفيذها بكاملها بدون انتقائية واستنسابية وتطويرها وفقا للحاجة من خلال توافق وطني.

وأضاف السفير أن المملكة تستضيف منذ عقود آلاف اللبنانيين من كافة الطوائف والمناطق دون تمييز أو تفريق، وكانوا دائما مثالا لاحترام العادات والتقاليد والقوانين.

من اليسار: الرئيس عون، جبران باسيل، مروان حمادة، نهاد المشنوق، بيار رفول، والياس ابوصعب

حشد من الجالية اللبنانية في مقر السفارة اللبنانية بالرياض (عدسة/ هادي الغامدي)