«أمانة مجلس التعاون» تناقش سياسات الإدارة الأميركية الجديدة

نظمت الشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، حلقة نقاشية حول سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في الخليج، وذلك بمقر الأمانة العامة في الرياض. وافتتح الحلقة النقاشية الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات د. عبدالعزيز حمد العويشق، الذي رحب برئيس إدارة العلاقات الدولية في مدرسة بوش للخدمات الحكومية العامة بولاية تكساس، المتحدث الرئيسي في الحلقة، البروفسور غريغوري غوز، والمشاركين فيها. وأوضح العويشق أن هذه الحلقة التي تأتي في إطار فعاليات منتدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتهدف إلى محاولة استشراف سياسات الإدارة الأميركية الجديدة تجاه مجلس التعاون والقضايا الإقليمية والدولية. بعدها تحدث البروفسور غريغوري غوز عن السياسات المتوقعة للإدارة الجديدة إزاء علاقات الولايات المتحدة الأميركية مع دول مجلس التعاون، وتعامل الولايات المتحدة مع إيران وخاصة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، وكذلك السياسات الأميركية تجاه قضايا القضية الفلسطينية والأزمات في سورية والعراق واليمن ومحاربة الإرهاب، إضافة إلى موضوع قانون جاستا. وشارك في الحلقة النقاشية عدد من الأمناء المساعدين والمسؤولين في الأمانة العامة وممثلين عن سفارات دول مجلس التعاون وعدد من سفارات الدول الأجنبية المعتمدة في الرياض.