أمير القصيم يثني على جهود هيئة الأمر بالمعروف

الأمير فيصل بن مشعل

بعث صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم، خطاب شكر لمدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم الشيخ صالح بن علي العميرة، ثمَّن فيه ما تضمنه التقرير الإحصائي لأعمال الفرع الميدانية والتوجيهية ومشاركاتها في اللجان الحكومية خلال الأشهر الماضية.

وقال سموه: إنه تم الاطلاع على البيان الإحصائي، الذي ينم عن جهود قيمة تبذلها الهيئة لتحقيق أهدافها واختصاصاتها، وأشكر لكم ولمنسوبيكم تلك الجهود ونتطلع إلى الاستمرار والمتابعة.