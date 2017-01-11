أخبار عاجلة

عبد الهادي: لا صحة لتعيين "ثابت" رئيسا لتحرير الأهرام و"سلامة" لمجلس الإدارة -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير كنيسة الإسكندرية تنهار على الهواء وأسامة كمال ينهي اللقاء -
فرحة لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
المعارضة السورية: روسيا كانت تعلم بالهجوم الكيمياوي قبل وقوعه -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: "جيراننا مسيحين ولو عايزين نموت مسيحين نروح نموت جيراننا" -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
لقاءات مع مدربي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: أتمنى أن يكون مفجر الكنيسة شخص أخر غير محمود -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: لا يوجد دافع يجعل محمود يفجر كنيسة الإسكندرية -
شيري ستوديو - دويتو خيالي السوبر ستار " راغب علامة " و" شيرين عبد الوهاب " ... " كيفك انت " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

أمين القصيم يعتمد إنشاء بلديتين جديدتين بمدينة بريدة

Google+ Print
7dbe988b5ec057beeeebb75a096d95b6.jpg

م.صالح الأحمد

أصدر أمين منطقة القصيم م. صالح بن أحمد الأحمد قراراً بإنشاء بلديتين فرعيتين جديدتين بمدينة بريدة تلبية لحاجة العمل البلدي ولتطوير الأداء المتماشي مع النمو والتوسع العمراني الذي تشهده المدينة بشكل متواصل، وتماشياً مع قرار المجلس البلدي لأمانة المنطقة وستكون البلديتين الجديديتن إضافة لبلدية الديرة والصفراء الفرعية القائمتين بمدينة بريدة ،

الأحمد أصدر قراراً بتكليف بدر بن ناصر الغفيص رئيساً لبلدية شمال مدينة بريدة و سليمان بن محمد الحمود رئيساً لبلدية جنوب مدينة بريدة.

image 0

سليمان الحمود

image 0

بدر الغفيص

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية