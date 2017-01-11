أمين القصيم يعتمد إنشاء بلديتين جديدتين بمدينة بريدة

م.صالح الأحمد

أصدر أمين منطقة القصيم م. صالح بن أحمد الأحمد قراراً بإنشاء بلديتين فرعيتين جديدتين بمدينة بريدة تلبية لحاجة العمل البلدي ولتطوير الأداء المتماشي مع النمو والتوسع العمراني الذي تشهده المدينة بشكل متواصل، وتماشياً مع قرار المجلس البلدي لأمانة المنطقة وستكون البلديتين الجديديتن إضافة لبلدية الديرة والصفراء الفرعية القائمتين بمدينة بريدة ،

الأحمد أصدر قراراً بتكليف بدر بن ناصر الغفيص رئيساً لبلدية شمال مدينة بريدة و سليمان بن محمد الحمود رئيساً لبلدية جنوب مدينة بريدة.

سليمان الحمود

بدر الغفيص