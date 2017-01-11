رئيس وأهالي مدينة بريدة يطلعون على تقنيات شرطة القصيم

التقى مدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر بن محمد الطالب رئيس لجنة أهالي بريدة الشيخ محمد بن عبدالله الفوزان السابق وأعضاء اللجنة خلال زيارةٍ قام بها رئيس وأعضاء لجنة أهالي مدينة بريدة لمديرية شرطة منطقة القصيم وقد رحب اللواء الطالب بهذه الزيارة، ثم اصطحب الجميع بجولةٍ داخل مقر مديرية الشرطة اطلعوا خلالها على الأنظمة والتقنيات الحديثة في غرفة العمليات الموحدة والتي يتم من خلالها استقبال البلاغات ومتابعة الحالة الأمنية عبر وحدات عملٍ نموذجية تشمل منظومةٍ متكاملة من أجهزة التحكم والاتصال والمراقبة التلفزيونية كما زاروا إدارة الأدلة الجنائية والتي تعد شرياناً هاماً للعمل الأمني تعرفوا خلالها على أحدث التجهيزات الفنية لشعب وأقسام الإدارة، واستمعوا لعرضٍ عن أبرز مهامها واختصاصاتها، وإلى شرحٍ موجزٍ عن إجراءات الانتقال ومعاينة لمسرح الحادث ورفع الآثار الموجودة وتحريزها بصورٍ علميةٍ دقيقة، وإحصائيات شاملة لجهود إدارة الأدلة الجنائية في إظهار الحقائق وكشف غموض الكثير من القضايا.وعبر رئيس لجنة أهالي بريدة الشيخ محمد السابق، شكره وتقديره لمدير شرطة منطقة القصيم على مالقوه من حفاوةٍ واستقبال وكرم ضيافة مقدراً ماتقوم به أجهزة الأمن العام من جهودٍ مخلصة أثمرت عن تحقيق العديد من النجاحات الأمنية مقدماً باسمه ونيابةً عن أعضاء اللجنة التهنئة للواء الطالب على الثقة الغالية التي حظي بها بتمديد خدمته لعامٍ قادم بإذن الله. من جانبه عبر اللواء الطالب عن خالص شكره وتقديره لرئيس وأعضاء اللجنة على زيارتهم وحرصهم واهتمامهم على لقاء إخوانهم منسوبي الأمن بالمنطقة، متمنياً بأن يكون وكافة زملائه عند حسن ظن القيادة الرشيدة حفظها الله.

ويقدم شرحاً عن التقنيات المطبقة