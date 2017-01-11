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د. الغفيص: رؤية 2030 تحول ذوي الإعاقة من متلقين للمساعدة إلى منتجين

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د. الغفيص: رؤية 2030 تحول ذوي الإعاقة من متلقين للمساعدة إلى منتجين د. الغفيص: رؤية 2030 تحول ذوي الإعاقة من متلقين للمساعدة إلى منتجين

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية د. علي الغفيص أن المملكة جعلت من أولوياتها رعاية الفئات الخاصة من ذوي الاعاقة والعجز والفقر، كما جعلت حماية حقوقهم أساساً دستورياً وفق أحكام الإسلام، مبيناً أن رؤية المملكة 2030 جاءت مؤيدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فرص تعليم وعمل مناسبة، وكذلك برنامج التحول الوطني 2020 والذي جاء مؤكداً على تحويل شريحة مستفيدي الضمان ومنهم ذوي الإعاقة من متلقين للمساعدة إلى منتجين.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح ندوة حول حقوق الأشخاص بحضور د. بندر العبيان رئيس هيئة حقوق الإنسان والممثل المقيم للأمم المتحدة في المملكة د.أشوك نيجام والتي تنظمها هيئة حقوق الإنسان بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان أمس بالرياض. وأشار د. الغفيص: إلى تبني الوزارة بدعم من القيادة الرشيدة للعديد من المبادرات التي تمكن ذوي الإعاقة من القدرة على العمل والاندماج في المجتمع ووفرت السياسات والإجراءات لتحسين بيئة العمل وجعلها ملائمة لهم وكذلك تحسين جودة الخدمات التي تقدم لهم والتركيز على التنمية والتأهيل لهذه الفئة وإشراك القطاع الخاص الوطني في تقديم الخدمات لها وتحسين جودتها.

من جهته، أكد د. العبيان حرص المملكة على دعم كل جهد دولي لرعاية حقوق ذوي الإعاقة من خلال الانضمام للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، استناداً إلى مبادئ الإسلام التي ضمنت حقوق هذه الفئة وكفلت شؤونهم ورعت مصالحهم وبما تضمنته الاتفاقية من ضمان كرامتهم واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حريتهم في الاختيار وعدم التمييز وتكافؤ الفرص لهم.

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