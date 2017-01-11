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رئيس الشورى يستقبل السفير الروسي

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رئيس الشورى يستقبل السفير الروسي رئيس الشورى يستقبل السفير الروسي

أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أهمية العلاقات الثنائية بين المملكة وروسيا في كافة المجالات خاصة العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الروسي.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشورى في مكتبه بمقر المجلس في الرياض أمس سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة أوليغ أوزيروف.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وروسيا وسبل تعزيزها في شتى المجالات، لاسيما في مجال العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس النواب الروسي (الدوما) وتبادل الزيارات بينهما، وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية الروسية في المجلسين.

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