24 متحدثاً دولياً يناقشون القضايا المستجدة في "طب الأسنان"

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض, افتتح مساء أمس مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر "المؤتمر الدولي 28 لطب الاسنان" بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في الرياض.

وقال د. بدران العمر في كلمة خاطب بها الحضور إن مجال طب الاسنان يتحرك في مسارين يدفع أحداهما الاخر الاول هو تسارع شريحة من يعانون من مشكلات الفم والاسنان والثاني تسارع الدراسات وتطور وسائل العلاج المدفوعة بحاجة المرضى الى الشفاء.

وتابع: "ولعل هذا المؤتمر من خلال ما سيطرح فيه من أوراق بحثية سيسهم في طرح آخر المستجدات وغرس الامل على طريق المصابين بمشكلات الاسنان ولا سيما ان اللجنة المنظمة للمؤتمر حرصت على انتقاء المتحدثين العالميين ذوي الخبرة العلمية المتميزة في مجال طب الاسنان.

واضاف:" لا شك أن مؤسسات التعليم وبيوت المعرفة تتحمل أمانة كبرى تجاه المجتمع وقضاياه، لهذا يجب ألا تغفل عن خدمة المجتمع في خططها ومشروعاتها العلمية، فمشكلات المجتمع تنتظر المعالجة من جهود البحث والدراسات القائمة في دور العلم.

من ناحيته, ذكر رئيس المؤتمر ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب الأسنان د. فهد الشهري أن المؤتمر يعتبر ميدان تنافس وطنيا لطلبة العلم والباحثين من داخل المملكة وخارجها لتقديم أبحاثهم العلمية في طب الأسنان من خلال عرض أكثر من 200 بحث علمي تعرض على شكل ملصقات بحثية، كما يتنافس الباحثون على ثلاث جوائز للأبحاث العلمية تقيمها الجمعية خلال المؤتمر.

بدوره، قال نائب رئيس الجمعية السعودية لطب الأسنان ورئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر الدكتور مشاري العتيبي إن المؤتمر يستهدف جميع شرائح طب الأسنان بالمملكة والخليج من أطباء ومساعدين وفنيين وأخصائيي تنظيف الأسنان وأشار إلى أن الممارسين المسجلين في هذا المؤتمر حصلوا على 23 ساعة تعليم طبي مستمر معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

فيما كشف رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور محمد الشهري أن اللجنة العلمية للمؤتمر حرصت منذ أكثر من ١٠ أشهر على استقطاب متحدثين دوليين ومحليين متميزين لإثراء المؤتمر بآخر ما توصل إليه العلم، إضافة إلى مشاركة رؤساء النقابات وجمعيات طب الأسنان في العالم العربي والمنطقة ورؤساء الاتحادات الدولية لطب الأسنان.

ويصاحب المؤتمر معرض على مساحة "10000 م" ويقدم خلاله عدة جوائز للتميز البحثي.

معرض على مساحة ألف متر يقدم جوائز للتميز البحثي (عدسة / يحيى الفيفي)