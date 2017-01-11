بدء أعمال المؤتمر عالي المستوى لدول مدونة سلوك جيبوتي بجدة

انطلقت أعمال المؤتمر عالي المستوى لدول مدونة سلوك جيبوتي الذي تنظمه وزارة الداخلية، بالتعاون مع المنظمة الدولية (IMO)، بحضور 19 دولة، ومشاركة عدد من المراقبين من بعض الدول والهيئات، وذلك بمقر أكاديمية محمد بن نايف بمحافظة جدة.

وفي مستهل أعمال المؤتمر استعرض مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي جهود المملكة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق الأمن والسلامة البحرية، منوهاً باستمرار الشراكة الفاعلة مع المنظمة البحرية الدولية IMO في هذا المجال، مُبرزاً مخاطر التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية التي تعيشها بعض دول المنطقة، والتي تؤثر على الأمن البحري، وتهدد سلامة النقل والملاحة البحرية الدولية، وإنجازات المملكة الأمنية في مكافحة الإرهاب.

وتطرق في كلمته إلى مدونة سلوك جيبوتي، ودورها في مكافحة القرصنة والسطو المسلح في غرب المحيط الهندي وخليج عدن، وأهمية وجود إطار قانوني لمكافحة الجرائم البحرية ، وتهريب الأسلحة والمتفجرات والمخدرات والصيد غير القانوني.

بعد ذلك أُلقيت كلمة المنظمة البحرية الدولية ألقاها كريس تريلوني المستشار الخاص لأمين العام للمنظمة البحرية الدولية توجه خلالها بالشكر للمملكة على استضافتها المؤتمر، مؤكداً أهمية الموضوعات التى ينافشها المجتمعون.

عقب ذلك انتخب أعضاء المؤتمر مدير عام حرس الحدود رئيساً للاجتماع.

إثر ذلك بدأت أعمال الجلسة الأولى للمؤتمر ونُوقش خلالها آلية تنفيذ المدونة، واتجاهات وملامح الجرائم البحرية في غربي المحيط الهندي وخليج عدن، ومدى التقدم في التعاطي معها، والتحديات وتقييم التهديدات الخاصة بالقرصنة على سواحل الصومال، ومدى ارتباطها بالجرائم البحرية الأخرى.

الجدير بالذكر أن المؤتمر الذى يستمر ثلاثة أيام سيناقش عدداً من الموضوعات منها: التطرق لآلية تبادل المعلومات بين دول المدونة "الدروس المستفادة والاعتبارات الخاصة بشبكة تبادل المعلومات، إضافة إلى مناقشة مسودة القرارات والاتفاق على نص البيان الختامي للمؤتمر.