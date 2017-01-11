حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 11/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تعانى مشاكل مع النوم وتتألق فى العمل

نقدم لمولود برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى وهو البرج النارى المعروف بحماسه الشديد ونشاطه وإخلاصه الكبير للعمل لكن يعيبه سرعة اتخاذ القرارات التى تصل إلى حد التهور أحيانًا.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى:

تتمتع بشخصية جيدة وذكاء اجتماعى مثالى واليوم ستشعر بالامتنان تجاه هذه الصفات التى تفيدك كثيرًا فى العمل، ويمكن أن تتلقى نصيحة من شخص عزيز عليك تعزز الثقة وتجعلك تعرف أكثر عن نفسك.

برج الحمل على الصعيد العاطفى:

من المحتمل أن تدخل فى علاقات رومانسية قوية ولكن يجب أن تحافظ فيها على هدوء أعصابك وألا تندفع وتشعر بالغضب بسرعة وتحتاج لأن تعزز قدرتك على منح الحب والمودة ولا تسمح لضغوط العمل بأن تؤثر على علاقتك الرومانسية.

برج الحمل على الصعيد الصحى:

تعانى مشاكل مع النوم فى الأيام الماضية بسبب جدولك الزمنى المزدحم جدًا وشعورك بالإجهاد الذهنى، عندما تدخل السرير حاول أن تتمسك بموعد محدد للنوم مهما حدث، وتعتبر ذلك طقسًا ثابتًا كى تتخلص من مشاكلك مع النوم.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

إذا كان هناك توتر مستمر فى علاقتك بشخص ما قد ترغب اليوم فى أن تغير هذا الوضع وأن تجد طريقة لحل هذه الأزمة المستمرة، وحاول ألا تكون منقادًا لما سمعته من آخرين عن هذا الشخص وفى الوقت نفسه لا تكن منفتحًا أكثر من اللازم.