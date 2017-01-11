أخبار عاجلة

عبد الهادي: لا صحة لتعيين "ثابت" رئيسا لتحرير الأهرام و"سلامة" لمجلس الإدارة -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير كنيسة الإسكندرية تنهار على الهواء وأسامة كمال ينهي اللقاء -
فرحة لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
المعارضة السورية: روسيا كانت تعلم بالهجوم الكيمياوي قبل وقوعه -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: "جيراننا مسيحين ولو عايزين نموت مسيحين نروح نموت جيراننا" -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
لقاءات مع مدربي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: أتمنى أن يكون مفجر الكنيسة شخص أخر غير محمود -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: لا يوجد دافع يجعل محمود يفجر كنيسة الإسكندرية -
شيري ستوديو - دويتو خيالي السوبر ستار " راغب علامة " و" شيرين عبد الوهاب " ... " كيفك انت " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 11/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تعانى مشاكل مع النوم وتتألق فى العمل

Google+ Print
حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 11/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تعانى مشاكل مع النوم وتتألق فى العمل حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 11/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تعانى مشاكل مع النوم وتتألق فى العمل

>

نقدم لمولود برج الحمل على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى وهو البرج النارى المعروف بحماسه الشديد ونشاطه وإخلاصه الكبير للعمل لكن يعيبه سرعة اتخاذ القرارات التى تصل إلى حد التهور أحيانًا.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى:

تتمتع بشخصية جيدة وذكاء اجتماعى مثالى واليوم ستشعر بالامتنان تجاه هذه الصفات التى تفيدك كثيرًا فى العمل، ويمكن أن تتلقى نصيحة من شخص عزيز عليك تعزز الثقة وتجعلك تعرف أكثر عن نفسك.

برج الحمل على الصعيد العاطفى:

من المحتمل أن تدخل فى علاقات رومانسية قوية ولكن يجب أن تحافظ فيها على هدوء أعصابك وألا تندفع وتشعر بالغضب بسرعة وتحتاج لأن تعزز قدرتك على منح الحب والمودة ولا تسمح لضغوط العمل بأن تؤثر على علاقتك الرومانسية.

برج الحمل على الصعيد الصحى:

تعانى مشاكل مع النوم فى الأيام الماضية بسبب جدولك الزمنى المزدحم جدًا وشعورك بالإجهاد الذهنى، عندما تدخل السرير حاول أن تتمسك بموعد محدد للنوم مهما حدث، وتعتبر ذلك طقسًا ثابتًا كى تتخلص من مشاكلك مع النوم.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

إذا كان هناك توتر مستمر فى علاقتك بشخص ما قد ترغب اليوم فى أن تغير هذا الوضع وأن تجد طريقة لحل هذه الأزمة المستمرة، وحاول ألا تكون منقادًا لما سمعته من آخرين عن هذا الشخص وفى الوقت نفسه لا تكن منفتحًا أكثر من اللازم.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى