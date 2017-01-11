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حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 11/1/2017.. تحسن علاقاتك فى محيط الأصدقاء

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حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 11/1/2017.. تحسن علاقاتك فى محيط الأصدقاء حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 11/1/2017.. تحسن علاقاتك فى محيط الأصدقاء

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الغيرة والعاصفة والحنان الجارف فى وقت واحد الجملة التى من الممكن أن تلخص حياة ، فيتسم مواليده والعقل والحكمة والميل إلى العزلة والخجل الشديد، والغضب العارم الذى دائماً ما يصدر منهم فى عدد من المواقف، هذه هى أبرز صفات برج الحوت الذى نقدم له اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهنى..

كثير من الأشخاص يحاولون استفزازك ليشتتوك عن التركيز فى مهام العمل، لكنك ستجد دعم معنوى كبير من قبل عدد من الزملاء الذى سيقدمون لك العون.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفى:

اتخاذ قرار فى فترة قصيرة من أهم صفاتك، ولديك حدس قوى يمكنك الاعتماد عليه لتوقع نتائج قراراتك، وتحسن علاقاتك فى محيط الأصدقاء

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد الصحى..

من المحتمل أن تحصل على بعض الأخبار الجيدة بشأن صحتك واللياقة البدنية، وربما تذهب إلى جلسات تدليك وعناية ببشرتك تحسن من حالتك المزاجية كثيراً.

توقعات علماء الفلك..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن تكون تحركات الأبراج فى صالحه وتزيد من قدرته على تحسين أوضاعه المالية واختيار علاقات جديدة فى المحيط الأسرى.


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مصر 365

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