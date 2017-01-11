حظك اليوم برج القوس الأربعاء 11/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحي.. حالة من الإلهام والإقبال على تنفيذ الأفكار الإبداعية

نقدم لمولود برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحي، وهو البرج المعروف بحبه للأصدقاء والسفر والترحال فضلاً عن خفة ظله التى تجعل الجميع ينجذب له، ويتميز أيضًا بشجاعته فى المواجهات، ولكنه يخشى التورط فى المسئوليات الكبيرة خاصة على الصعيد العاطفى.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهنى:

انتباهك إلى التفاصيل طريقة دقيقة لإكمال كل مهمة سوف جذب انتباه رؤسائك وستعطى لك المزيد من المسئوليات، وسيكون ذلك محل لغيرة الكثيرين منك.

برج القوس على الصعيد العاطفى:

تمل من العلاقات بشكل سريع، وتحاول أن تخطو بشكل ثابت فى بعض الأمور التى تتعلق بالحبيب لكنك سرعان ما تغير خطتك بسبب شعورك بعدم الاستقرار.

برج القوس على الصعيد الصحى:

الحوادث البسيطة محتملة الوقوع بشكل كبير وخصوصا على الطريق، لذلك أن يكون حذرا أثناء القيادة أو عبور الشارع لأنه قد يحدث تصادم بسبب تهور الآخرين.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

عقلك فى حالة من النشاط لذلك تقدم كثير من الأفكار الإبداعية التى تساعدك كثيراً فى تسوية النزاعات مع رؤسائك والبدء فى علاقة جديدة قائمة على العمل الجاد والدقيق.