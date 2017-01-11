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حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 11/1/2017..أنت من وضعت نفسك فى هذه المواقف السيئة

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حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 11/1/2017..أنت من وضعت نفسك فى هذه المواقف السيئة حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 11/1/2017..أنت من وضعت نفسك فى هذه المواقف السيئة

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كره الاحتمالات وعشق التفاصيل والحكمة التى تطغى على تفكيره فى معظم الأحيان، والبحث عن المثالية ورغبة العيش فى المدينة الفاضلة، والميل إلى العزلة فى بعض الأحيان هى أبرز صفات الذى نقدم له على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج العذراء على الصعيد المهنى..

الأمور تزداد تعقيداً وتزداد معها مخاوفك، حاول أن تكون بعيداً عن أطراف النزاعات والتزم الصمت فى الفترة القادمة حتى تخرج من هذه الأزمة بأقل الخسائر.

برج العذراء على الصعيد العاطفى ..

تعاملك الدائم بنية حسنة مع الأشخاص يجعلك عُرضة لجرح مشاعرك لا تبنى توقعاتك تجاه الأشخاص بناءً على ما تكنه لهم فى قلبك، وعليك تحمل نتيجة أخطاء اختياراتك.

على الصعيد الصحى..

حالتك المزاجية سيئة جداً والشعور بالإحباط والتوتر يسيطرون عليك، لذلك توخى الحذر تجاه أعراض القولون العصبى والخلل فى ضغط الدم.

توقعات علماء الفلك لمولود العذراء..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيد ترتيب حساباته من جديد ويحاول أن يفيق من أزماته التى أثرت عليه بشكل كبير فى الفترة الأخيرة بعد حالة الصراع التى لا يجد منها مفر.

 


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مصر 365

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