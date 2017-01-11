اليوم.. طقس مائل للبرودة شمالاً وشبورة مائية صباحًا.. والعظمى بالقاهرة 18

كتب محمد محسوب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء طقس مائل للبرودة شمالاً حتى شمال الصعيد، معتدل جنوباً نهاراً شديد البرودة ليلاً، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحاً على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط على البحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح جنوبية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 8 18

الإسكندرية 9 17

مطروح 5 17

بورسعيد 8 16

دمياط 8 17

بلطيم 7 17

الإسماعيلية 5 19

السويس 6 18

العريش 1 17

نخل -3 14

طابا 4 16

الطور 5 20

مرسى علم 8 23

الغردقة 9 23

شرم الشيخ 14 22

رفح 1 16

كاترين -2 15

سيوة 4 16

المنيا 3 18

الفيوم 5 19

رأس سدر 8 19

أبوسمبل 9 23

وسط الدلتا 7 17

أسيوط 3 19

سوهاج 5 20

الأقصر 4 21

أسوان 6 23

شلاتين 14 23

حلايب 16 21

الوادى الجديد 2 19

قنا 5 20

نويبع 10 20

السلوم 4 16