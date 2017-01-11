خادم الحرمين يستعرض مع الرئيس اللبناني العلاقات الثنائية والأحداث العربية والدولية

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصر اليمامة بالرياض امس، جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس جمهورية لبنان.

وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، وتطورات الأحداث في الساحتين العربية والدولية.

حضر جلسة المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف الوزير المرافق، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الدولة لشؤون الخليج العربي الأستاذ ثامر بن سبهان السبهان والقائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية لبنان الأستاذ وليد بن عبدالله بخاري.

كما حضرها من جانب جمهورية لبنان معالي وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ومعالي وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة ومعالي وزير المالية علي حسن خليل ومعالي وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف ومعالي وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ومعالي وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول ومعالي وزير الإعلام ملحم رياشي ومعالي وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري والسفير اللبناني لدى المملكة عبدالستار عيسى.

وكان خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - استقبل في قصر اليمامة امس، فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس جمهورية لبنان.

كما كان في استقبال فخامته، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

وأجريت لفخامة رئيس لبنان، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم استعرض حرس الشرف. بعد ذلك صافح فخامته مستقبليه، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني وأصحاب المعالي الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - الوفد الرسمي المرافق لفخامة رئيس جمهورية لبنان.

عقب ذلك صحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس العماد ميشال عون، إلى صالة الاستقبال الرئيسية بالديوان الملكي، حيث صافح فخامته أصحاب السمو الأمراء.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لفخامة رئيس جمهورية لبنان، والوفد المرافق له.

حضر الاستقبال والمأدبة، صاحب السمو الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن وصاحب السمو الأمير سعد بن عبدالله بن تركي وصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سعود العبدالله الفيصل وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مساعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير الدكتور عبدالرحمن بن سعود الكبير وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير يزيد بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير تركي بن فهد بن مشاري وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد وصاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن محمد وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف وصاحب السمو الملكي الأمير يوسف بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار بالديوان الملكي وصاحب السمو الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد وصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالعزيز بن عياف وصاحب السمو الأمير منصور بن ثنيان بن محمد وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعد وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز.

الملك سلمان لدى استقبال الرئيس العماد ميشال عون

الملك مرحباً بالوفد المرافق لرئيس لبنان

الرئيس عون يحيي حضور الاستقبال الرسمي

جانب من استقبال الرئيس اللبناني

الملك والرئيس اللبناني في حديث ودي

مراسم استقبال الملك الرسمية لرئيس لبنان

جلسة المباحثات بين الملك سلمان والرئيس اللبناني

الأمراء فيصل بن بندر ومنصور بن متعب ومتعب بن عبدالله ود. مساعد العيبان خلال جلسة المباحثات

الوزراء د. العساف ود. الطريفي والجبير والجدعان والسبهان خلال جلسة المباحثات