الهيئة الملكية بالجبيل تعتمد مشروعات صناعية بـ317 مليون ريال

اعتمدت الهيئة الملكية بالجبيل أمس عدة مشاريع صناعية بالجبيل الصناعية بتكلفة إجمالية بلغت 317 مليون ريال، وعلى مساحة 67.650م2 حيث وقع عن الهيئة الملكية بالجبيل م. عبدالعزيز بن نورالدين عطرجي، مدير عام التخطيط الاستراتيجي وتطوير الاستثمار، وممثلين عن ست شركات صناعية بتروكيميائية وتحويلية منفذة للمشاريع التي تدعم صناعة إنتاج النفط والكيماويات.

وتضمنت المشاريع مشروع شركة صدارة للكيميائيات لإنشاء وتشغيل محطة توزيع مادتي أوكسيد الإيثلين وأكسيد البروبلين بمنطقة الصناعات البلاستيكية والكيماوية "بلاسكيم" بالجبيل (2)، وتعد أولى مشاريع إنشاء مجمع صناعي للإيثوكسيلت، والتي تندرج تحتها العديد من الصناعات لإنتاج مواد تستخدم في صناعة إنتاج النفط والمواد الاستهلاكية المنظفات والدهانات وغيرها.

وشملت المشاريع مشروع شركة تمام للمشاريع لإقامة مشروع لإنتاج أجهزة فحص بالموجات الضوئية وأجهزة فحوص خزانات النفط، ومشروع شركة داز السعودية المحدودة لإقامة مصنع لتدوير النفايات الكهربائية والالكترونية، ومشروع شركة مشروعات ازدان القابضة لإنتاج رؤوس معدات حفر آبار الزيت والغاز، ومشروع مصنع مستقبل المساندة الصناعية القابضة لإنتاج الخراطيم الهيدروليكية والبلاستيكية وتوصيلاتها والخدمات المصاحبة لها، ومشروع شركة الآلات الدقيقة والتحكم المحدودة لإنتاج أكواع أجهزة التحكم وصمامات أجهزة التحكم.

وحرصت الهيئة الملكية على جذب التقنيات الحديثة الأوتوماتيكية لفحص الخزانات والأنابيب البتروكيماوية التي تعد طفرة حديثة في مجال التقنية بالمملكة، إضافةً إلى التوسع في الصناعات التحويلية كإنتاج الأنابيب البلاستيكية والأهواز الهيدروليكية ومجمع خدمات السيارات، فيما يعتبر مشروع إعادة تدوير المخلفات الكهربائية والإلكترونية الأول من نوعه بمدينة الجبيل الصناعية ومجال جديد في إعادة تدوير المخلفات بعد نجاح الهيئة الملكية في إعادة تدوير المخلفات البتروكيماوية والتي تعد الآن من الفرص الاستثمارية الجاذبة لرؤوس الأموال وخطوة أخرى في مجال الاستدامة الصناعية.