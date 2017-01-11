مهرجان الضيافة يكرم نجوم الفن في دورته الأولى في دبي

كرم مهرجان الضيافة بدورته الأولى في دبي نجوماً من عشرة بلدان مختلفة في العالم، نجوم استحقوا التكريم على إنجازاتهم والأرقام القياسية التي حققها كل في مضماره، ليغدوا نواةً لمجتمع زاهر ينعم بالمعرفة والتطور، منهم من تميز بمد يد العون للآخر ومنهم من باتت حنجرته رسالة محبة وسلام ومنهم من عاش أدواراً باتت دروساً للمجتمع.

الموسيقا والمحبة للإمارات والجمهور اجتمعت في حضرة مهرجان الضيافة والذي كان من تنظيم Humangement، لتنبئنا بمهرجان سيحجز اسماً كبيراً في دبي.

وفي هذا السياق، كانت مجلة سيدتي قد التقت بالنجوم المكرمين، الذين أخصونا بهذه الكلمات:

ماجد المهندس أفتخر بدانة العالم

حصل الفنان ماجد المهندس على تكريم عن مجمل أعماله، وعن هذا التكريم يقول المهندس لسيدتي: أفتخر بأن أكون من المكرمين في مهرجان ضخم كمهرجان الضيافة بدورته الأولى، كما أتمنى الاستمرارية والتطور للمهرجان عاماً بعد آخر، كما أتمناه لكل ماهو على أرض الأمارات أرض الخير والعطاء.

الممثلة التركية NURGUL YESILCAY انتظروني بعمل عربي

عبرت الفنانة التركية NURGUL YESILCAY عن سعادتها بهذا التكريم، وبالأخص عندما يأتي من بلد عربي يعتبر أيقونة في المنطقة بما يحمله من حضارة وثقافة وانفتاح على حسب تعبيرها، وأضافت في تصريحها الخاص لموقع سيدتي بأنها تعد جمهورها بعمل عربي مشترك قريباً.

خالد يوسف أتمنى أن يحل السلام

المخرج المصري خالد يوسف أعتبر أن التكريم هذا والمحبة التي يراها في عيون الناس هو التعويض العادل عن كل عذابات العالم، كما تمنى خالد يوسف أن يحل الحب والسلام على جميع أرجاء الوطن العربي.

اليسا لهذا السبب أقول شكرا ضيافة

عبرت الفنانة اللبنانية إليسا عن سعادتها بأن تكون واحدة من المكرمين في أول دورات مهرجان الضيافة في دبي أيقونة العالم العربي بعد انتقاله من بيروت، وشاركتإليسا جمهورها بأغنية "سهرني ياليل" على مسرح ضيافة، بتفاعل كبير من الجميع.

عابد فهد في النهاية لايصح الى الصحيح

الفنان عابد فهد الذي كان مع الخطوات الاولى من بداية إطلاق مشروع الضيافة في دبي أختصر تكريمه على المسرح بكلمات قليلة وقال "كل شيء يرد إلى أصله" شكراً ضيافة وشكرا دبي.

حبيب غلوم لهذا أفتخر ببلدي

كرم الفنان حبيب غلوم عن دوره في مسلسل خيانة وطن واعتبر غلوم بأن تكريمه هذا يعتبر من أهم التكريمات كونه على أرضه وفي بلده دبي، كما أعلن غلوم حصرياً لموقع سيدتي بأن هناك مفاوضات لجزء ثاني من خيانة وطن.

الشاب خالد هذه سعادتي

الفنان الجزائري الشاب خالد استقبل الجائزة بضحكته المعهودة، واعتبر بأن تكريمه الحقيقي هو وجوده مع الحاضرين، وسعادته تزداد عندما يتم تكريمه على أرض البلد التي يعشقها "أحبك دبي"، كما شارك جمهوره بأغنياته التي لاقت تفاعلاً من الجميع.

الفنانة يسرا لهذا السبب سنتي جميلة

اعتبرت الفنانة يسرا بأن هذا التكريم سيضيف الكثير لتكريماتها السابقة وهي متفائلة بهذا العام لأنها بدأته بهذا التكريم، كما عبرت عن إعجابها بتنظيم الحفل واختيارات المهرجان للمكرمين وعبرت عن سعادتها لأنها تعتبر السعادة هي القناعة والرضا.

فاديا الطويل هكذا هزمت المرض

أما الإعلامية فاديا الطويل فقد وجهت شكراً خاصاً للمهرجان كونه لم ينسها بالرغم من غيابها لعدة سنوات عن الشاشة، وعبرت عن سعادتها بكلمات أثرت في الحاضرين، حيثاعتبرت بأنها هزمت مرض السرطان لعدة مرات وهذا بسبب وجود ناس حقيقيين بحياتها ومحبين صادقين.

علي الخوار: افتخر بك

اعتبر الشاعر الاماراتي علي الخوار أجمل شعور لدى الفنان هو حصوله على التكريم في ارض بلده، وهو الآن يفخر بهذا التكريم ويشعر بسعادة كبيرة وعبر عن هذه السعادة بالكلمات التالية “مقلوبة الناس في الدنيا وانا منهم يوم اعتدل شفت كل الناس مقلوبة يا إني عايش في دنيا تختلف عنهم أو إني مابينهم عايش في غيبوبة".