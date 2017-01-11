ماذا قالت صفاء سلطان عقب دخول والدها المستشفى؟

تعرض والد الفنانة صفاء سلطان لأزمة صحية أدّت إلى دخوله إلى المستشفى مساء أمس.

وعبّرت صفاء عن الوضع الذي عاشته وخوفها على والدها وشكرت الله على تحسن صحته فكتبت " الف حمد وشكر لرب العالمين على سلامة بابا. تفاقيد الله رحمة يلي اختبر صبري وانت بالمستشفى ... الحمد لله لله مليون مرة ... ربي ما يحرمني منك يا سيد كل الناس يا سندي وفرحتي ومعنى الامان والقوة ... يخليلي امي يلي وقفت جنبي وقوتني بشكر الله على وجودكن بحياتي .... و يخليلكن اهلكن اصدقائي " .

يذكر أنّ صفاء أنهت في الوقت الحالي تصوير دورها في المسلسل التاريخي "السلطان و الشاه"، بعد توقفه لفترة وسيكون العمل جاهزاً للعرض في موسم رمضان المقبل، بينما ستعود إلى دمشق لمتابعة تصوير دورها في الجزء الثالث عشر من مسلسل "بقعة ضوء" والاتفاق على أعمال جديدة.