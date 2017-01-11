من سيتصدر مقدمة مسلسل "ذكريات لا تموت"؟

إنتهى المخرج منير الزعبي من تصوير مشاهد المسلسل التلفزيوني الجديد "ذكريات لا تموت"، تأليف الكاتبة أنفال الدويسان وانتاج عامر صباح وبطولة فاطمة الصفي وبثينة الرئيسي وصمود وأمل العوضي ويعقوب عبدالله وحسين المهدي ومرام وعبدالمحسن القفاص ومشاري البلام وجواهر وانتصار الشراح واسامة المزيعل وآخرين .

وعن المسلسل يقول المخرج منير الزعبي : "مسلسل ذكريات لاتموت يروي قصص وذكريات وحكايات أربع فتيات .. كيف تصرفن وتعاملن مع ذكرياتهن الحلوة والمرة من خلال صراع درامي شيق سطرته بعناية الكاتبة المتميزة أنفال الدويسان في دراما ثرية بالمضامين والقيم الإجتماعية الخصبة" .

في حين تقول الدويسان عن المسلسل : "القيمة الأساسية لمسلسل ذكريات لا تموت تتثمل في فكرة أساسية مفادها أن لكل إنسان ذكريات حزينة وأليمة تعرض لها في حياته قد تتعلق هذه الذكريات بوفاة شخص عزيز أو حادث أليم و تجربة سيئة وغيرها من الأمور العديدة التي تؤثر في حياتنا وتفكيرنا و شخصيتنا ونظرتنا لهذا العالم وسيكون المشاهد على موعد مع صراع أبطال المسلسل مابين تجاوز الذكريات والإنطلاق في حياة جديدة أو الإستسلام للماضي ".

فيما يقول المنتج عامر صباح: "العمل الجديد ذكريات لا تموت يرسخ جيل جديد من النجوم ليس على صعيد التمثيل فقط بل يتجاوز ذلك الى فضاء الكتابة الدرامية حيث الحضور السخي للكاتبة الكويتية أنفال الدويسان التي تنطلق الى منطقة متجددة من البحث والتحليل للشخصيات التي تقدمها كوكبة مميزة من نجوم الدراما في الكويت والخليج".

في حين تقول بطلة المسلسل فاطمة الصفي : "لا نعرف قيمة اللحظات الجميلة حتى تصبح ذكرى ، ولكل إنسان ذكريات حلوة ومرة ،متسائلة .. فكيف السبيل كي ننسى ذكرياتنا الأليمة ؟ والمسلسل ينقل المشاهد إلى حقب زمنية مختلفة تتضمن صراعاً مابين الحياة أو الموت مع الذكريات والدور الذي سأقدمه يتضمن فتاة تعيش صراعاً مابين الماضي والحاضر ".

أما أمل العوضي فقالت عن دورها: "أقدم دور مختلف وجديد وأعتبره إضافة مميزة إلى مسيرتي الدرامية من خلال فتاة تواجه واقعها الحالي بعد تجربة سابقة تحاول أن تتجاوزها" .

وعلم سيدتي نت أن المخرج منير الزعبي وبالاتفاق مع منتج العمل ونجوم المسلسل سيقوم بوضع كل فنانة وفنان بالمكان المناسب في مقدمة المسلسل قياسا بنجومية وأقدمية كل منهم وحفاظاً على الحقوق الأدبية لهم".