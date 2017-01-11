حمد العماني يتحدى نفسه في "ممنوع الوقوف"

يتواجد الفنان حمد العماني الآن في دولة الإمارات العربية المتحدة لتصوير أولى مشاهده من المسلسل الدرامي الجديد "ممنوع الوقوف" تحت قيادة المخرج البحريني علي العلي الذي بدأ منذ أيام بتصوير أحداث العمل والمقرر تصويره في 3 أمارات هي دبي , الشارقة وعجمان ليعرض خلال شهر رمضان المقبل على العديد في الشاشات الخليجية .

وكشف العماني لـ "سيدتي نت" بأن أحداث العمل الجديد تدور حول عائلة بسيطة يتصارع افرادها بين الخير والشر في قالب من الإثارة والغموض تتخلها أحداث رومانسية كثيرة .

وتابع : "أهم ماجذبني في هذا العمل هو طبيعة الشخصية التي أقدمها والتي تحتاج الى التركيز والإتقان في طريقة تقديمها للمشاهد الامر الذي جعلني في حالة من التحدي الكبير مع نفسي".

وأشار حمد: "يكتفي المشاركة بعمل واحد في السنة لترك مساحة كبيرة لحياته الشخصية بعيداً عن أجواء الفن والكاميرات والتصويروالإعلام".

وحول اختفاءه الدائم عن أعين الصحافة علق العماني: "لا أحب الظهور في أي وسيلة إعلامية، إلا في حال وجود عمل جديد أتحدث عنه وهذا ما أفعله الآن".

الجدير بالذكر ان مسلسل "ممنوع الوقوف" من تأليف محمد الكندري واخراج علي العلي، وانتاج باسم عبدالأمير، وبطولة نخبة من النجوم من بينهم خالد امين، عبير أحمد ,إبراهيم الحساوي، محمد صفر، ليلى عبدالله، الهام علي وغيرهم من الوجوه الشابة .