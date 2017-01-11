بالصور: مي عمر من حب الأسطورة محمد رمضان لأحضان الزعيم عادل أمام

خطفت النجمة مي عمر الأنظار مبكراً لكواليس مسلسل "عفاريت مهدي علام" بعدما بدأت أول يوم لتصوير دورها، بصورة لافتة جداً بين أحضان الزعيم عادل أمام، نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الفيس بوك، وعلقت عليها بالتأكيد على أن حلمها الطويل تحقق أخيراً.

مي كانت حتى فترة قليلة تنشر صورتها مع النجم محمد رمضان من مسلسل الأسطورة بدور شهد، ولكنها غيرت الأولوية وقدمت صورتها مع الزعيم عادل أمام لتظل بالصدارة، وعلقت عليها قائلة: "حلمي الذي طال انتظاره تحقق أخيراً ..بدأت التصوير مع الزعيم!!".

الصورة حظيت باعجاب أكثر من 13 ألف معجب مع عدة تعليقات طريفة تحذرها من شقاوة الزعيم، بينما أكد البعض الآخر أن عمل مي مع عادل أمام ومحمد رمضان بنفس الوقت يؤكد أنها موهوبة وتستحق لقب نجمة المستقبل.

يذكر أن مي تشارك النجمة غادة عادل والفنانة هالة صدقي والنجوم كمال أبو رية وأحمد سلامة بطولة المسلسل المقرر عرضه حصرياً على قناة MBC بموسم دراما رمضان 2017.