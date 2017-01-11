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أبناء الإمارات يلبون دعوة القيادة

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أبناء الإمارات يلبون دعوة القيادة أبناء الإمارات يلبون دعوة القيادة

أدى المواطنون والمقيمون من أبناء الجاليات العربية والإسلامية، صباح أمس، صلاة الاستسقاء تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. وأدى كبار الضباط والضباط وصف الضباط والأفراد والمدنيون في شرطة دبي، صلاة الاستسقاء في مسجد خميس المزينة بالقيادة العامة لشرطة دبي وميدان التدريب العام في أكاديمية شرطة دبي تضرعاً وابتهالاً إلى المولى سبحانه وتعالى ليسقينا الغيث وينعم على البلاد والعباد بالمطر.

وفي الشارقة أدى العميد سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة نائب رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية صباح أمس صلاة الاستسقاء في الساحة الخارجية للأكاديمية. وفي العين أدى أهالي المدينة صلاة الاستسقاء بعدة مساجد مبتهلين إلى الله أن ينزل المطر والخير.

كما أدى طلاب وطالبات المدارس التابعة لمنطقة رأس الخيمة التعليمية، صلاة الاستسقاء يتقدمهم مديرو المدارس والهيئات التدريسية والإدارية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتلبية لدعوة وزارة التربية والتعليم التي تحرص على تكريس الثقافة الدينية الإسلامية للطلبة للابتهال للمولى عز وجل بأن ينعم على الدولة بالغيث والرحمة. وأكد عبد العزيز حسن الخياط مدير مدرسة موسى بن نصير، أن تربية الأجيال القادمة على التمسك بدينهم وسنة نبيهم بوسطية واعتدال يبشر بالخير والفلاح.

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