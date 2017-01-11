وزير الصحة يوضح حقيقة ضم سيارة بـ4 ملايين جنيه لموكبه

كتب وليد عبد السلام

أثيرت قبل ساعات أنباء عن ضم الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، سيارة فارهة إلى موكبه يبلغ سعرها 4 ملايين جنيه.

من جانبه أجرى "اليوم السابع" اتصالاً هاتفيًا بالدكتور أحمد عماد وزير الصحة، الذى أكد أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، والسيارات تضم بقرار من مجلس الوزراء ولم يتقدم بأى طلب مطلقًا لمجلس الوزراء بهذا الشأن .

وقال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع، أنه صدر قرار من مجلس الوزراء بمنع شراء أو استبدال أى سيارة لأى وزير طيلة هذا العام المالى.

وتابع وزير الصحة والسكان، قائلاً: لا يستطيع أى وزير أن يتقدم بأى طلب فى ظل قرار مجلس الوزراء بالمنع .

وأضاف وزير الصحة، أنه تم إرسال منحة سيارتين من منظمة الصحة العالمية "ديزل"، لخدمات الطب الوقائى لاستخدامهما فى جولاتهما بالمحافظات، واحدة سوداء والأخرى بيضاء، وهما سيارتين عاديتين وليستا لاند كروزر وبنمر جمرك وليست نمر وزير.