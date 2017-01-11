«تنفيذي الشارقة» يطلع على نتائج مؤشر برنامج توظيف الكوادر الوطنية

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة صباح أمس في مكتب سمو الحاكم اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة برفد الإمارة بالمشروعات والمبادرات التي تسهم في دفع عجلة النمو المستمر لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والقاطنين على أرض الإمارة. وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة اطلع المجلس على التقرير المقدم من دائرة الموارد البشرية حول مؤشر برنامج الشارقة لتوظيف الكوادر الوطنية خلال عام 2016.

وأشار الدكتور طارق بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية إلى أنه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتوفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية تم توظيف 3558 باحثاً وباحثة عن العمل خلال 2016 متوزعة على القطاعين الحكومي والخاص.

وتناول التقرير نتائج مؤشر التوظيف بناءً على متطلبات التطوير الاجتماعي والتطوير المهني وتوطين وظائف القطاع الخاص، كما تناول المؤشر الوظائف المهنية ونموها ونسب الإقبال على مختلف الوظائف والمؤهلات العلمية المطلوبة لدى سوق العمل.

كما وضح التقرير دور الدائرة في تأهيل الباحثين عن العمل وإكسابهم المهارات اللازمة للدخول في البيئة الوظيفية، وأثنى المجلس على جهود دائرة الموارد البشرية في تأهيل الباحثين عن العمل والتنسيق مع القطاعين الحكومي والخاص لتوفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية.

مركز الابتكار

واعتمد المجلس مبادرة مركز الابتكار وحاضنة الأعمال «طموح» وأوضح سلطان بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أنه تفعيلاً للشراكة المجتمعية بين الدائرة وكليات التقنية العليا بالشارقة تأتي المبادرة لتحفيز الطلبة المواطنين على تطوير مهاراتهم من خلال تأسيس مشروعات تجارية خاصة بهم هدفها ربط مخرجات التعليم بالأسواق مع توفير الدعم والبنى التحتية للطلبة.

وأشار رئيس دائرة التنمية الاقتصادية إلى أن المبادرة تهدف إلى تشجيع وتطوير الأفكار في مجال الأعمال التجارية عن طريق أساليب إبداعية وابتكارية.

وضمن الخطة التنموية الشاملة التي تتبناها الإمارة والمتضمنة تطوير البنى التحتية وتوفير أفضل المرافق اللازمة في مختلف المجالات الخدمية والاستهلاكية، اعتمد المجلس التكلفة الإجمالية لمشروع شبكة الصرف الصحي ومحطة المعالجة في مدينة كلباء والبالغة 271 مليوناً و120 ألف درهم.

مشروع

أوضح المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة أهمية مشروع شبكة الصرف الصحي الذي يهدف إلى تحسين الحياة الصحية والبيئية في مدينة كلباء والحد من عدد الصهاريج المتنقلة داخل المدينة وزيادة المسطحات الخضراء.