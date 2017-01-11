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خليل المنصوري: يفتح طاقة أمل ويحمي المدمنين من «الانتكاسة»

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خليل المنصوري: يفتح طاقة أمل ويحمي المدمنين من «الانتكاسة» خليل المنصوري: يفتح طاقة أمل ويحمي المدمنين من «الانتكاسة»

أكد اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، أن إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي قانون إنشاء مركز «إرادة» للعلاج والتأهيل، يعمل بدون شك على القضاء أو تخفيض أعداد المدمنين خاصة الذين يعانون من العودة مرة اخرى إلى الإدمان بعد التعافي والذي يعرف بـ «الانتكاسة».

وأضاف إن آفة المخدرات تحدّ عالمي يجب معه تضافر الجهود للقضاء عليها ومنع انزلاق الشباب في براثنها، منوها بأن المركز يعتبر طاقة نور جديدة للشباب ضحايا الإدمان، وأن القرار سيتيح المساعدة في مجال مكافحة التعاطي والإدمان، وزيادة الوعي المجتمعي بآثارهما السلبية، وكيفية مواجهتهما، بالإضافة إلى أهمية محاربة هذه الآفة بكافة الوسائل الممكنة، والحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وتحصينه وحمايته من السلوكيات الضارة.

وأشار اللواء المنصوري إلى أن إعادة تأهيل المدمنين والقضاء على هذه السلبية، سيعمل على خفض نسب الجريمة بشكل عام خاصة تلك المرتبطة بتعاطي المخدرات، كما إنها ستعمل على حماية النشء والأطفال عبر التوعية والرعاية التي سيوليها المركز لهم، حيث سيعمل المركز على توفير وتطوير برامج متخصصة في هذا المجال وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن، كما يقوم المركز بتقديم خدمات العلاج وإعادة التأهيل للمنتسبين.

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