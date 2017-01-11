محمد بن راشد: فخور بابنتي شما

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن فخره بكريمته سمو الشيخة شما بنت محمد بن راشد آل مكتوم التي شاركت أمس في أول نشاط تطوعي لبنك الإمارات للطعام.

ودون سموه معلقاً على فيديو تظهر فيه كريمته سمو الشيخة شما وهي تقود المتطوعين في الحملة الأولى لتوزيع وجبات بنك الإمارات للطعام على العمال بدبي: «فخور بابنتي شما التي شاركت اليوم في أول نشاط تطوعي لبنك الإمارات للطعام».

وأكد سموه في تدوينته أن مشاريع ومبادرات الإمارات الإنسانية تهدف إلى إحداث فرق حقيقي في حياة الناس حيث قال: «مشاريع ومبادرات الإمارات الإنسانية تهدف إلى إحداث فرق حقيقي في حياة الكثيرين». وبدورها أعربت سمو الشيخة شما بنت محمد بن راشد في الفيديو عن سعادتها بالمشاركة في حملة توزيع الطعام، وقالت سموها: «أشكر الوالد والوالدة على هذه المبادرة، وأنا سعيدة جداً بالمشاركة بهذا العمل مع أصدقائي».

وكانت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، اطلعت أول من أمس على الخطة التشغيلية للبنك خلال الأشهر المقبلة وآلية عمل البنك والمستهدفات المرجوة في المدى القريب، كمنظومة إنسانية متكاملة ذات مشاركة مجتمعية فردية ومؤسسية وشراكات محلية وإقليمية ودولية.

يذكر أن بنك الإمارات للطعام يكتسب أهمية خاصة كمبادرة لها بعد محلي وإقليمي وكقيمة إنسانية واجتماعية واقتصادية وحضارية تسعى إلى ترجمة محاور عام الخير في الإمارات، لجهة ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي بالإضافة لتحقيق معايير الاستدامة الدولية وإرساء قيم الالتزام والمسؤولية المجتمعية، فردياً ومؤسسياً.

ويهدف البنك إلى ترسيخ ثقافة الخير والعطاء في المجتمع الإماراتي من خلال إشراك كافة فئات المجتمع في برامج وحملات ومبادرات البنك، بالإضافة إلى تعزيز العمل التطوعي من خلال تشجيع الناس على الانخراط في برامج البنك لجهة جمع فائض الطعام من الجهات المعنية وتوزيعه على المحتاجين والجهات المستحقة.

وسيكون البنك جزءاً من مهمات الإغاثة وجسور المساعدات الغذائية العاجلة التي تنظمها دولة الإمارات في المناطق التي تضربها الكوارث والأزمات. وسوف يفتتح البنك خلال السنوات الثلاث المقبلة 15 فرعاً، موزعة داخل الدولة وخارجها، مع التركيز على المجتمعات المنكوبة والأقل حظاً. وكانت أعلنت 85 منشأة فندقية تضم مئات المطاعم وأكثر من 100 محل سوبرماركت في الدولة دعمها للبنك.