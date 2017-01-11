عصام الحميدان: المركز يكافح المخدرات ويحمي أبناء الوطن

شدد عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي على أهمية قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إنشاء مركز «إرادة» للعلاج والتأهيل، مؤكدا أن هذا المركز سيسهم في مكافحة جريمة تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وحماية أبناء الوطن ممن تورطوا في هذه السموم عبر توفير العلاج المناسب لهم ليعودوا إلى المجتمع كأشخاص أسوياء، إضافة إلى تحصين المجتمع وحمايته.

وثمن النائب العام إصدار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بتشكيل مجلس إدارة المركز، متمنيا لمجلس الإدارة التوفيق في المهام الوظيفية الهامة التي تقع على عاتقهم من أجل حماية الأبناء من براثن المخدرات وإعادة تأهيلهم.

وأكد حرص النيابة العامة على العمل جنبا إلى جنب مع مجلس إدارة المركز لتحقيق الأهداف النبيلة والاستراتيجية من إنشائه.

وأبان أن النيابة العامة ستعمل على تطبيق الأحكام المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته، التي تنص: يجوز للنائب العام في الإمارة أن يحيل إلى مركز «إرادة» للعلاج والتأهيل أي شخص يُسلِّم نفسه لجهة الضبط أو بناءً على تقرير جهة الضبط، ولا تُقام الدعوى الجزائية على هذا الشخص، ما لم يُخِل ببرنامج العلاج المعتمد لدى المركز وفقاً لما تحدده القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون.