عفراء البسطي:يشجع المدمنين على كسر حاجز الصمت والخجل

أبدت عفراء البسطي مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، عضو المجلس الوطني، سعادتها بقانون إنشاء مركز«إرادة» للعلاج والتأهيل الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، معتبرة أن عضويتها لمجلس إدارة المركز، شرف ومسؤولية ملقاة على عاتقها لخدمة الوطن والمواطنين، مؤكدة أن المركز سيشجع المدمنين وذويهم على كسر حاجز الصمت والخجل والتستر.

وأضافت إن المركز سيحرص على تقديم الدعم الكامل للشباب من أجل مكافحة التعاطي والمخدرات ومحاربتها بشتى الوسائل، من خلال تقديم برامج العلاج والتأهيل للمدمنين والمتعاطين لكافة أنواع المخدرات، فضلا عن التركيز على رفع الوعي المجتمعي وتحصينه من آثارها السلبية وتوعيته بكيفية مواجهتها.

وأشارت إلى أنه من خلال عملها في القضايا الاجتماعية والإنسانية المختلفة، خلصت إلى أن تلك الفئة تحتاج إلى دعم وعون باستخدام أساليب علمية وحديثة ومبرمجة، سيتم التركيز على وضعها بعد الاطلاع على أفضل التجارب في هذا المجال، لمعالجة تلك المظاهر والآفات السلبية الخطرة التي تحد من تقدم المجتمعات وتطورها، وتؤثر سلباً في إنتاجية الفرد والأسرة، وتؤدي إلى انتشار الجريمة والتفكك الأسري، مؤكدة أن الإدمان على المخدرات من المشكلات، التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.