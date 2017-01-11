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محمد بن زايد ورئيس كوريا بالإنابة يبحثان هاتفياً تعزيز الشراكة

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محمد بن زايد ورئيس كوريا بالإنابة يبحثان هاتفياً تعزيز الشراكة محمد بن زايد ورئيس كوريا بالإنابة يبحثان هاتفياً تعزيز الشراكة

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً أمس، من هوانغ كيو آن رئيس جمهورية كوريا بالإنابة رئيس الوزراء. وتم خلال الاتصال، بحث تعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة خاصة في مجالات الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتعليمية والطاقة.

كما تطرق الاتصال إلى العمليات الإنشائية في مشروع براكة للطاقة النووية السلمية، وحجم الإنجاز الذي تم باعتباره أحد المشاريع الاستراتيجية المشتركة بين البلدين. وأعرب الجانبان عن سعادتهما بمستوى العلاقات الاستراتيجية المتطورة، وسعي قيادتي البلدين إلى تنويعها وتنميتها إلى آفاق أوسع وأرحب. كما تم استعراض عدد من المستجدات في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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