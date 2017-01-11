نائب رئيس الدولة يكرّم اليوم الفائزين بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز

يشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» اليوم، حفل تكريم الفائزين بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، في دورتها الرابعة، والحاصلين على أوسمة رئيس مجلس الوزراء، الذي ينظمه برنامج «الشيخ خليفة للتميز الحكومي» في فندق قصر الإمارات بأبوظبي.

وتهدف جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميّز، التي تعتبر أرفع جائزة للتميّز المؤسسي في الدولة، إلى تعزيز دور المؤسسات الحكومية الاتحادية في خدمة جميع فئات المجتمع، ونشر الوعي بمبادئ التميّز وأهميته للحكومات الحديثة، إلى جانب تنمية القدرات اللازمة لدفع عجلة التميّز في جميع مؤسسات الحكومة الاتحادية.

وتنقسم جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز إلى خمس فئات مختلفة و22 جائزة تراعي التنوع في طبيعة عمل الجهات الاتحادية، وتلبي أهداف برنامج «الشيخ خليفة للتميز الحكومي» في تحقيق الريادة في كافة المجالات.

وقد تقدمت 38 جهة حكومية للتنافس على الجائزة في دورتها الرابعة التي يصل عدد جوائز إلى 22، منها 10 جوائز مؤسسية للجهات الاتحادية، و12 جائزة فردية ضمن أوسمة رئيس مجلس الوزراء، وتوزعت المشاركات على 14 وزارة و24 جهة حكومية، بينما وصل عدد الترشيحات لأوسمة رئيس مجلس الوزراء إلى 386 ترشيحاً، منها 172 للذكور و214 للإناث.

تحقيق التميز

وتهدف منظومة التميز الحكومي في جيلها الرابع التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للارتقاء بالعمل الحكومي على أسس ومعايير مبتكرة ترتكز على النتائج المحققة كأساس للتميز في الخدمات الحكومية ضمن ثلاثة محاور رئيسية هي: تحقيق الرؤية والابتكار والممكنات.

وتمتاز منظومة التميز الحكومي بعدد من الخصائص التي تجعلها فريدة من نوعها وتضمن تحقيق قيمة مضافة نوعية للجهات الحكومية التي تطبقها، إذ تراعي الاختلاف والخصوصية في طبيعة عمل الجهات، وتركز على النتائج، وتحفز الجهات على استشراف المستقبل ومواكبة التطورات.

كما تركز على ضمان تحقيق ميزة تنافسية للدولة والجهة التي تطبقها عبر تحقيق نتائج متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية واستدامة النتائج على المدى الطويل.

وقد تم اعتماد المنظومة كأساس لتقييم الجهات الحكومية المشاركة في جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز بهدف تحديد مستوى النضج الذي وصلت إليه الجهات في رحلتها نحو الريادة، وتحديد مجالات وفرص التحسين التي تساعدها في تحقيق أهدافها.

38 جهة حكومية تتنافس على 22 جائزة في الدورة الرابعة

386 ترشيحاً لأوسمة رئيس مجلس الوزراء 172 للذكور و214 للإناث