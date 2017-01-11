بالصور.. مدير مرور الأقصر: تركيب 76 كاميرا بجميع وحدات الإدارة

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت الإدارة العامة للمرور بمحافظة الأقصر، طفرة كبيرة خلال الأسبوع الأخيرة للوصول لأعلى معدلات تسهيل الخدمات على المواطنين، حيث تم القيام بأعمال تطوير إدارة مرور الأقصر وخاصة وحدة التراخيص وذلك للتيسير على المواطنين، وكذلك تركيب كاميرات للقضاء على الفساد ومراقبة الموظفين، وتدشين قسم العلاقات الإنسانية لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة وأسر شهداء الجيش والشرطة، وبانرات ومنشورات للتوعية بأهمية "الخوذة الواقية" للدراجات البخارية.



>تطوير وحدة تراخيص مرور الأقصر

وفى هذا الصدد يقول العميد محمد صلاح مدير الإدارة العامة لمرور الأقصر، أن أعمال التطوير شملت تجهيز صالة خدمة المواطنين على أفضل مستوى لتحقيق راحة المواطنين لدى ترددهم على إدارة المرور، وتخصيص مقاعد لجلوس المواطنين، مع تزويد صالة خدمة المواطنين بشاشات لعرض الحوادث المرورية وأسبابها وكيفية تلافيها، وقواعد وآداب المرور والعلامات الأرضية والإرشادية والعلامات التحذيرية بصورة تجذب انتباه المواطنين أثناء انتظارهم لاستخراج رخص القيادة والتيسير بإدارة المرور.



>جهاز متطور لتعليم وإختبارات القيادة بمرور الأقصر

وأوضح العميد محمد صلاح أنه تم تخصيص شباك لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وإفراد عناية خاصة بهم من خلال تخصيص المجندين لمساعدتهم، وتم تخصيص موظفين لمعاونة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة فى إجراءات الترخيص، وكذلك تمت زيادة عدد الموظفين بوحدات التراخيص بما يكفل عدم الازدحام على الشبابيك وسرعة إنهاء الإجراءات وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتم إجراء التوسعة اللازمة لصالة خدمة المواطنين والشبابيك بالشكل الذى يحقق راحتهم أثناء ترددهم لإنهاء إجراءات التراخيص، وتحديث قاعات المحاضرات بمدرسة القيادة وتزويدها بجهاز "سيميلتور" لتدريب المتقدمين على القيادة.



>حملات رجال مرور الاقصر حول الخوذة الواقية

ويضيف مدير مرور الأقصر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تلك الأعمال تأتى فى إطار سياسة الوزارة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين فى جميع الجهات الشرطية، وتنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بضرورة مراعاة المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لهم، وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة أثناء ترددهم على المنشآت الشرطية.



>حملة إرتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة بالاقصر

وأكد محمد صلاح أن الإدارة قامت أيضاً بتركيب 76 كاميرا للمراقبة داخل ديوان الإدارة وصالات التراخيص بوحدتى البر الغربى وإسنا، بهدف ضبط العمل وتسجيل أى مخالفات أو محاولات غير مشروعة، موضحاً أن تلك الخطوة هو متابعة سير العمل وتسجيل المخالفات، وكذلك متابعة مدى انتظام العمل والقضاء على الفساد ومراقبة الموظفين أثناء عملهم بواقع 31 كاميرا فى إدارة البر الغربى و27 كاميرا فى إدارة الأقصر و18 فى وحدة مرور إسنا.



>قاعات الاختبارات وتقديم طلبات التراخيص بالاقصر

وشدد مدير مرور الأقصر، أن تركيب تلك الكاميرات يهدف لمتابعة العمل داخل الإدارات من قبل الموظفين والعاملين بها وداخل صالات المرور، للعمل على راحة المواطنين تنفيذا لتوجيهات اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر، للتأكد من إعطاء كل طالب خدمة حقه فى الحصول على دوره دون أى تجاوز أو تعد من الآخرين.



>مرور الأقصر تجلب أحدث الأجهزة والمعدات لخدمة المواطنين

ونفذت الإدارة العامة للمرور حملات توعية للمواطنين وتدشين قسم العلاقات الإنسانية، وتمت تولية النقيب مهند متولى والنقيب محمود مهنا متابعة القسم الجديد، لتقديم خدمة متميزة لذوى الاحتياجات الخاصة وأسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة، كما تم الرقم 01226888809 لتلقى الشكاوى وإنهاء كافة إجراءات التراخيص والتجديد للمركبات الخاصة بفئات ذوى الاحتياجات الخاصة وأسر شهداء الشرطة والجيش، من خلال تقديم شهادة براءة الذمة المالية، والتوجه لعنوان صاحب الشأن فى ذات اليوم وتسليمه الرخصة وإيصالات الرسوم المدفوعة وتحصيلها منه دون أى زيادة فى الرسوم للتخفيف على تلك الفئات.



>مرور الأقصر تحدث طفرة في اختبارات وتعلم القيادة

ومن بين حملات المرور فى شوارع الأقصر أكد العميد محمد صلاح مدير الإدارة، أنه تم تركيب بانرات دعاية بضرورة ارتداء "الخوذة الواقية" أثناء القيادة، وذلك بغرض توعية المواطنين والشباب، بخطورة قيادة الدراجات البخارية دون الخوذة الواقية، كما يجرى توزيع أوراق ومنشورات دعاية بالحملة على قائدى الدراجات تتضمن المخاطر التى تحدث نتيجة إهمال ارتداء الخوذة، وذلك بعد وصول تراخيص الدراجات البخارية بالأقصر لعدد 65 ألف دراجة بخارية.