النيابة تطلب التحريات حول سرقة حديد سور حديقة الأورمان بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول ضبط عاطلين متهمين بسرقة حديد سور حديقة الأورمان بالجيزة، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، وأمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات.

وكشفت التحقيقات أنه أثناء متابعة الرائد محمد محمد عويس ضابط بمرور الجيزة، للحالة المرورية، تمكن من ضبط عاطلين أثناء سرقتهما قطع حديدية من سور حديقة الأورمان، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على زجاجة خمر وسلاح أبيض.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.