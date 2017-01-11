القوى العاملة: الانتهاء من قانون العمل الجديد وعرضه على البرلمان قريبا

كتب رامى المصرى

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، على أن الوزارة انتهت من قانون العمل الجديد، لافتًا إلى أنه سيتم عرضه قريبًا على مجلس النواب بعد مراجعة مجلس الدولة.

وأشار وزير القوى العاملة، فى حواره مع فضائية أكسترا نيوز الإخبارية، إلى أن الدولة تعمل على نظر كافة الأمور الموجودة بشركات و مصانع الغزل والنسيج والحديد والصلب، موضحًا أن الوزارة عقدت مؤتمرًا خاصا لمناقشة مشاكل الغزل والنسيج ووضع توصيات للنهوض بصناعة القطن مستقبلاً.

وأوضح سعفان، أن مصر بها ما يزيد عن 6 ملايين شخص من العمالة غير المنتظمة التى تحتاج إلى الاهتمام بها، لافتاً إلى أن قانون العمل الجديد سيحل معظم المشاكل القائمه للعمالة المنتظمة وغير المنتظمة.

وقال وزير القوى العاملة، إن قانون العمل الجديد يتيح للعمال المحتجين على أوضاعهم بالمصانع الإضراب شريطةً ألا يؤثر على سير العمل بالمصانع وبخطوات تنظيمية، تبدأ بإخطار التنظيم النقابى الخاص بالعمال واستخراج تصاريح للاحتجاج دون التأثير على سير العمل بالمصنع.