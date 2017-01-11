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اليوم.. المنتخب العسكرى ينهى استعداداته لبطولة كأس العالم بعمان

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اليوم.. المنتخب العسكرى ينهى استعداداته لبطولة كأس العالم بعمان اليوم.. المنتخب العسكرى ينهى استعداداته لبطولة كأس العالم بعمان

>كتبت لبنى عبد الله

يختتم العسكرى بقيادة محمد عمر استعداداته لبطولة كأس العالم العسكرية 2017 اليوم الأربعاء فى تمام السادسة مساءً باستاد جهاز الرياضة العسكرى.

 

 

وكان محمد عمر، قد اختار قائمة الـ23 لاعبًا، استعدادًا للتوجه إلى سلطنة عمان للمشاركة فى بطولة كأس العالم العسكرية 2017، والمقرر لها من 16 يناير وحتى 29 من الشهر ذاته وجاءت كالتالى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان ومحمود أبو السعود ومحمد عواد

خط الدفاع: محمد نجيب ومحمود حمدي "الونش" وأحمد سامي وصلاح سليمان ورجب بكار وطارق أبو العز وعاصم صلاح وهشام شحاتة

خط الوسط: حسام عاشور ونور السيد وأحمد توفيق ومحمد أشرف ومؤمن زكريا ومحمد رمضان وأحمد الشيخ

خط الهجوم: أحمد عيد عبد الملك ومحمد رزق وحسام باولو وعمرو مرعي وعمرو جمال

 

ويلعب منتخب فى المجموعة الرابعة برفقة منتخبات بولندا وكندا وسوريا، ويستهل المنتخب العسكرى مشواره بالبطولة بملاقاة بولندا فى 17 يناير فى تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.


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مصر 365

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