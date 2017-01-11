"إبراهيم عبد الخالق" يقترب من إنبي

كتبت أسماء عمر

عرض أحد وكلاء اللاعبين، إبراهيم عبد الخالق لاعب الزمالك المعار لوادي دجلة على إنبى، للحصول على خدماته في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال شهر يناير الجاري.

ومن المقرر أن يحسم طارق العشري المدير الفنى لإنبي، مدى الحاجة إلى خدمات اللاعب من عدمه خلال الفترة الجارية بعد أن بدأ الفريق البترولي في البحث عن لاعب وسط، وكان عبد الخالق قد رحل عن الزمالك في الانتقالات الماضية، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد إلى وادى دجلة .

ويبدأ وادى دجلة استعدادته للدور الثانى بمعسكر يمتد لـ١٦ يوما بالعين السخنة ينتهى بمواجهة فريق إنبى والداخلية ويواجه وادى دجلة بقيادة مديره الفنى أحمد حسام ميدو فريق بتروجت في أولى مبارياته بالدورى العام، والتى من المقرر لها ١٣ فبراير القادم.