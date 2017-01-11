الإسماعيلى يوضح حقيقة استقالة رئيس قطاع الكرة

كتب سليمان النقر

أكد محمد مظهر، مدير المركز الإعلامى بنادى الإسماعيلى، أن عبد الرحمن أنوس، رئيس قطاع الكرة بالنادى لم يستقيل من منصبه، كما يتردد فى بعض وسائل الإعلام، مشددا على أن أنوس تعرض لنزلة برد حادة منعته من التواجد في تدريبات الدراويش أو مباشرة عمله خلال اليومين الماضيين.

وقال مظهر إن أنوس سيتواجد فى مران الإسماعيلى غدا الأربعاء ولا صحة لتقدمه باستقالته من منصبه، مشيرا إلى أن أنوس له دور كبير في القرارات التى تصدر بشأن الفريق الكروى وكل الأمور الفنية لا تحدث إلا بمعرفته، ويتم استطلاع رأيه بشأن كل كبيرة وصغيرة داخل فريق الكرة وعلى اتصال دائم بالتشيكى فرانز ستراكا بحكم إجادته التحدث باللغة الإنجليزية.