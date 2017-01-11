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حظك اليوم برج القوس ليوم الأربعاء 11 يناير 2017

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حظك اليوم برج القوس ليوم الأربعاء 11 يناير 2017 حظك اليوم برج القوس ليوم الأربعاء 11 يناير 2017

برج القوس

مهنياً: تكون هذا اليوم مرهفًا، واثقاً بنفسك، واضح التفكير، وهذا ما يظهر واضحاً للشريك، فيزداد إعجابه بك أكثر فأكثر

عاطفياً: تضيف المزيد من الالوان والأضواء إلى حياتك العاطفية بعدما توسع من دائرتها

صحياً: ابتعد عن الأشخاص السلبيين وحاول أن تتجاهل الأشخاص العدائيين اينما كنت

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

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