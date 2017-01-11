أخبار الرياضة المصرية الثلاثاء 10/ 1/ 2017

>كتب حسام الحاج
نستعرض أهم ما ورد من أخبار الرياضة المصرية الثلاثاء الموافق 10/ 1/ 2017 والتى جاء فى مقدمتها،محمد صلاح يطلب من زملائه فى معسكر المنتخب التبرع لصندوق تحيا مصر.
محمد صلاح يطلب من زملائه فى معسكر المنتخب التبرع لصندوق تحيا مصر
سيطرت مقابلة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى مع محمد صلاح لاعب روما بمقر الرئاسة على معسكر الفراعنة خلال الساعات الماضية، والذى يقام بالقاهرة، فى إطار الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون فى الفترة من 14 يناير حتى 5 فبراير المقبل.
أحمد مرتضى يكشف حقيقة أزمة مندوب تورينو ويتمسك بمليون يورو فى فتحى
ترددت فى الساعات الأخيرة، أنباء أن نادى تورينو الإيطالي لا يعلم شيئاً عما يحدث فى القاهرة بشأن تواجد مندوب من النادى لاستعارة مصطفى فتحى صانع ألعاب الزمالك فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية خلال شهر يناير.
"الإجهاد" وراء غياب صالح جمعة عن تقسيمة الأهلى
سمح أحمد أيوب المدرب العام للأهلي، لصالح جمعة لاعب وسط الفريق، بالاكتفاء بأداء تدريبات بدنية فقط فى مران اليوم حتى يتخلص من الإجهاد الذى عانى منه اللاعب عقب تدريبات الأمس.
بالصور.. الإيفوارى ديسيرا يخضع للاختبار مع الإسماعيلى
خضع الإيفوارى تيتيه ديسيرا للاختبار فى صفوف الإسماعيلى تمهيدا للتعاقد معه وتدعيم صفوف الدراويش خلال الانتقالات الشتوية الجارية، حال اجتيازه الاختبارات الفنية من قبل الجهاز الفني بقيادة التشيكى فرانز ستراكا.
تعرف على المستبعدين من لجنة الحكام بعد استقالة البلتاجى
كشف مصدر بالجبلاية أن قرار مجلس الإدارة بتكليف عصام عبد الفتاح بالإشراف على التحكيم شمل الإبقاء على الثلاثى وجيه أحمد وهشام صلاح بعضوية اللجنة إلى جانب عزب حجاج كسكرتير حتى يتم إعادة تشكيل اللجنة عقب انتهاء أمم أفريقيا المقرر إقامتها بالجابون فى الفترة من 14 يناير الجارى إلى 5 فبراير المقبل.
مرتضى منصور : رفضنا المعسكر فى صفقة إعارة مصطفى فتحى
أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أنه طلب مبلغ 700 ألف دولار من أجل إعارة مصطفى فتحى لفريق تورينو الإيطالى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حتى نهاية الموسم.
الإسماعيلى: حسمنا التعاقد مع مهاجم أفريقى والإعلان عنه خلال ساعات
أكد المهندس خالد فرو نائب رئيس نادى الإسماعيلى أنه تم حسم التعاقد مع مهاجم أفريقى سوبر خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجارى، من أجل تدعيم صفوف الدراويش في الدور الثانى بالدورى، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن التعاقد معه خلال ساعات بعد إنهاء إجراءات التعاقد معه وتوقيع العقود بشكل رسمى.
الأهلى يرحب بعودة إيفونا بعد الحصول على 57 مليون جنيه.. اقرأ التفاصيل
رحب حسام البدرى المدير الفنى للأهلى بالتعاقد مع الجابونى ماليك إيفونا مهاجم تيانجين الصيني حال فسخ تعاقده مع ناديه بالتراضى بداية من شهر يناير الجارى.
عواد وجمعة يغادران معسكر المنتخب غداً
كشف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر أن محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى وأحمد جمعة مهاجم المصرى سيغادران معسكر المنتخب الأول غداً بعد خروجهما من القائمة النهائية التى ستشارك فى كأس الأمم الأفريقية بالجابون.
ناسيونال ماديرا البرتغالى يجدد رغبته فى شراء صانع ألعاب الأهلى
جدد مسئولو ناسيونال ماديرا البرتغالى رغبتهم فى التعاقد مع أحمد حمدى صانع ألعاب الأهلى الشاب بداية من شهر يناير الجارى.
هيثم عرابى: إيفونا لم يفسخ تعاقده مع فريقه الصينى.. ولست وكيل باسم مرسى
أكد هيثم عرابى مدير التعاقدات السابق بالنادى الأهلى، عدم صحة الأنباء التى ترددت بشأن فسخ الجابونى ماليك ايفونا عقده مع ناديه الصينى تيانجين واقترابه من العودة مرة أخرى للمارد الأحمر.
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