أخبار الرياضة المصرية الثلاثاء 10/ 1/ 2017

كتب حسام الحاج

نستعرض أهم ما ورد من أخبار الرياضة المصرية الثلاثاء الموافق 10/ 1/ 2017 والتى جاء فى مقدمتها،محمد صلاح يطلب من زملائه فى معسكر المنتخب التبرع لصندوق تحيا مصر.

سيطرت مقابلة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى مع محمد صلاح لاعب روما بمقر الرئاسة على معسكر الفراعنة خلال الساعات الماضية، والذى يقام بالقاهرة، فى إطار الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون فى الفترة من 14 يناير حتى 5 فبراير المقبل.

ترددت فى الساعات الأخيرة، أنباء أن نادى تورينو الإيطالي لا يعلم شيئاً عما يحدث فى القاهرة بشأن تواجد مندوب من النادى لاستعارة مصطفى فتحى صانع ألعاب الزمالك فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية خلال شهر يناير.

سمح أحمد أيوب المدرب العام للأهلي، لصالح جمعة لاعب وسط الفريق، بالاكتفاء بأداء تدريبات بدنية فقط فى مران اليوم حتى يتخلص من الإجهاد الذى عانى منه اللاعب عقب تدريبات الأمس.

خضع الإيفوارى تيتيه ديسيرا للاختبار فى صفوف الإسماعيلى تمهيدا للتعاقد معه وتدعيم صفوف الدراويش خلال الانتقالات الشتوية الجارية، حال اجتيازه الاختبارات الفنية من قبل الجهاز الفني بقيادة التشيكى فرانز ستراكا.

كشف مصدر بالجبلاية أن قرار مجلس الإدارة بتكليف عصام عبد الفتاح بالإشراف على التحكيم شمل الإبقاء على الثلاثى وجيه أحمد وهشام صلاح بعضوية اللجنة إلى جانب عزب حجاج كسكرتير حتى يتم إعادة تشكيل اللجنة عقب انتهاء أمم أفريقيا المقرر إقامتها بالجابون فى الفترة من 14 يناير الجارى إلى 5 فبراير المقبل.

أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أنه طلب مبلغ 700 ألف دولار من أجل إعارة مصطفى فتحى لفريق تورينو الإيطالى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حتى نهاية الموسم.

أكد المهندس خالد فرو نائب رئيس نادى الإسماعيلى أنه تم حسم التعاقد مع مهاجم أفريقى سوبر خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجارى، من أجل تدعيم صفوف الدراويش في الدور الثانى بالدورى، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن التعاقد معه خلال ساعات بعد إنهاء إجراءات التعاقد معه وتوقيع العقود بشكل رسمى.

رحب حسام البدرى المدير الفنى للأهلى بالتعاقد مع الجابونى ماليك إيفونا مهاجم تيانجين الصيني حال فسخ تعاقده مع ناديه بالتراضى بداية من شهر يناير الجارى.

كشف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر أن محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى وأحمد جمعة مهاجم المصرى سيغادران معسكر المنتخب الأول غداً بعد خروجهما من القائمة النهائية التى ستشارك فى كأس الأمم الأفريقية بالجابون.

جدد مسئولو ناسيونال ماديرا البرتغالى رغبتهم فى التعاقد مع أحمد حمدى صانع ألعاب الأهلى الشاب بداية من شهر يناير الجارى.

أكد هيثم عرابى مدير التعاقدات السابق بالنادى الأهلى، عدم صحة الأنباء التى ترددت بشأن فسخ الجابونى ماليك ايفونا عقده مع ناديه الصينى تيانجين واقترابه من العودة مرة أخرى للمارد الأحمر.