المعاشات تدعو المتقاعدين والمستحقين لتحديث البيانات قبل نهاية يناير

دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية المتقاعدين والمستحقين اليوم إلى تحديث بيانات الهوية لدى البنوك.

وقالت الهيئة إن الإجراء يستهدف الحفاظ على استمرارية صرف المعاش للمتقاعدين والمستحقين وفق الإجراءات والضوابط التي تتوافق مع أنظمة عمل الهيئة المستحدثة بغرض الحفاظ على حقوق المستفيدين.

وأكد محمد سيف الهاملي مدير عام الهيئة بالإنابة أن الهيئة حرصت على اعتماد رقم الهوية كمرجع أساسي في إنجاز الكثير من المعاملات الإلكترونية تماشيا مع توجيه الحكومة إلى تبني استخدام الهوية في كافة المعاملات الحكومية لدعم جهودها نحو التحول إلى الحكومة الذكية .. موضحا أن الإجراء يضمن الحفاظ على حقوق المتقاعدين والمستحقين من خلال ضمان وصول الأموال إلى المستفيدين ممن تنطبق عليهم شروط استحقاق المعاش التقاعدي.

وأوضحت الهيئة أن على أصحاب المعاش من المتقاعدين والمستحقين مراجعة البنوك التي يتم تحويل المعاش إليها قبل نهاية يناير الجاري حتى لا تتأثر عملية تحويل المعاش إلى حساباتهم لشهر فبراير نتيجة عدم تطابق البيانات الخاصة بالمتقاعدين المستحقين في البنوك التي يتم تحويل المعاش إليها مع بيانات الهيئة.