رئيس استاد القاهرة الدولى: نرحب بعودة الجماهير للمدرجات بضوابط

أ.ش.أ

رحب اللواء على درويش رئيس هيئة استاد القاهرة الدولى، بعودة الجماهير للمدرجات، قائلاً "نتمنى أن نستمتع بهم وتستمتع الجماهير بالمباريات، ولكن بشرط الالتزام بالقواعد والتعليمات".

وقال اللواء على درويش، فى تصريح للصحفيين اليوم، نبذل أقصى جهدًا ونقوم بدورنا فى صيانة الملعب لنكون على أتم استعداد فى أى لحظة لاستضافة البطولات وأى مباراة للأهلى أو الزمالك أو المنتخبات.. ولا بد من مواجهة شغب الجماهير ليستمتع الجميع بالمباريات .

وأضاف، "مباراة مصر وتونس الأخيرة وقعت خلالها بعض المشاغبات من مجموعة من الجماهير، وألقت قوات الأمن القبض عليهم وقمنا بتفريغ الكاميرات وأرسلنا الشرائط للاستعانة بها فى تحديد المشاغبين وتوقيع العقوبة الرادعة عليهم، مشيرًا إلى أنه توصل لاتفاق مع الأهلى للحصول على المبالغ المتبقية، وقال "سأتوجه إلى الزمالك للتوصل إلى اتفاق مماثل".