عاهل البحرين يشيد بعلاقات بلاده مع بريطانيا خلال لقائه بـ"ديفيد كاميرون"

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أشاد العاهل البحرينى، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بعمق علاقات الصداقة والتعاون التاريخية التى تربط البحرين، والمملكة المتحدة، مؤكدًا أنها تمتد لتاريخ طويل من التعاون المثمر والتنسيق المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال العاهل البحرينى، اليوم الثلاثاء، رئيس وزراء المملكة المتحدة السابق "ديفيد كاميرون"، الذى يزور البحرين حاليًا، حيث أعرب عن تقديره لجهود "كاميرون" ودوره فى تعزيز هذه العلاقات بين البلدين وتطوير أسس التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجى والمملكة المتحدة.

كما أشار العاهل البحرينى، إلى الدور الفاعل الذى تلعبه المملكة المتحدة، على الساحة الدولية وإسهاماتها فى خدمة الأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم.

وشهد اللقاء بحث المستجدات الراهنة فى المنطقة وتطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.