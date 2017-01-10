أخبار الأهلي اليوم 10/1/2017 .. متعب يواصل الغياب عن التتش

كتب رمضان حسن

شهد النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 10/1/2017 أحداثا عديدة أهمها استمرار غياب عماد متعب عن التدريبات الجماعية لفريقه بسبب نزلة البرد.

عماد متعب يواصل الغياب عن مران الأهلي بسبب البرد

واصل عماد متعب مهاجم الأهلي، غيابه عن التدريبات الجماعية لفريقه، بسبب نزلة البرد التى طاردته مؤخرا ،ويقود التدريبات الحمراء حاليًا أحمد أيوب المدرب العام، نظرا لتواجد حسام البدرى المدير الفنى فى كندا حاليا لزيارة أسرته قبل العودة للقاهرة يوم 14 يناير

مزق "الخلفية" يمنع باسم على من مران الأهلي

خاض باسم على ظهير أيمن النادى الأهلي، تدريبات منفردة فى مران الفريق، الذى يقام الآن على ملعب مختار التتش بالجزيرة برفقة طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل فى إطار برنامجه التأهيلى للتخلص من إصابته بمزق فى العضلة الخلفية.

الأهلي: ننتظر نسخة من الحكم للإفراج عن مستحقات أبوتريكة

ينتظر النادى الأهلى وصول نسخة من الحكم القضائى الذى صدر اليوم الثلاثاء، بقبول استشكال محمد أبوتريكة نجم الفريق والكرة المصرية السابق، بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذ الحكم.

كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قد قضت اليوم بقبول الاستشكال المقام من محمد عثمان المحامى، بصفته وكيلًا عن محمد أبو تريكة ويطالب بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذ الحكم.

عرض سويسرى ينافس ماديرا البرتغالى على ضم "غزال" الأهلي

تلقى عمرو جمال مهاجم الأهلي، عرضًا "شفهيًا" من أحد أندية القمة فى سويسرا، تمهيدًا لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة ،ولا يُشارك عمرو جمال مع الأهلي فى الفترة الماضية، الأمر الذى دفع اللاعب للتفكير فى الرحيل لأحد الأندية، التى طلبت التعاقد معه فى يناير الجارى.

الأهلي يناقش أزمة الحجز على "فلوس" رمضان صبحي فى جلسة الأربعاء

يناقش مجلس إدارة النادى الأهلي برئاسة محمود طاهر، فى اجتماعه المُقرر له غدًا الأربعاء، أزمة الحجز على فلوس القلعة الحمراء لدى نادى ستوك سيتى الإنجليزى، والتى تُقدّر بـ800 ألف يورو تقريبًا بسبب مستحقات شركة "مسك" راعى قناة النادى السابقة لدى الأهلى.

كانت الساعات الماضية، قد شهدت أزمة كُبرى بسبب تلقى الأهلى خطابا من نادى ستوك سيتى الإنجليزى يخطره بقيام شركة "مسك" بإرسال خطاب رسمى تطلب فيه عدم إرسال القسط الأخير من صفقة انتقال رمضان صبحي من الأهلى للنادى الإنجليزى، نظرًا لوجود مستحقات للشركة لدى النادى بعد النزاع القضائى الذى حدث بينهما فى الفترة الأخيرة.