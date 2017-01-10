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مواطنة تعرض بيع كليتها لعلاج ابنتها.. وخالد صلاح: علاجها واجب على الدولة

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مواطنة تعرض بيع كليتها لعلاج ابنتها.. وخالد صلاح: علاجها واجب على الدولة مواطنة تعرض بيع كليتها لعلاج ابنتها.. وخالد صلاح: علاجها واجب على الدولة

>كتب أحمد عبد الرحمن

فى مشهد مأساوى، أعلنت المواطنة "أم محمد" من الإسكندرية، عرض كليتها للبيع، لتجرى عملية جراحية لإنقاذ ابنتها التى تفقد سمعها أمامها ولا تتمكن من إيجاد علاج لها.

وأشارت الأم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على هوى "، على فضائية "النهار one"، مع الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، أن ابنتها ستفقد سمعها، وحدث لها انسداد فى أذنيها، موضحة أنها لا تتمكن من إجراء العملية فة المستشفيات، مردفة: أنا بتبرع بكليتى أقسم بالله".

ووعدها خالد صلاح، بمتابعة حالتها وسيتم التواصل معها، مستطرداً: "مصر كلها خير، وكلنا هنقف جنبك، ومن حقها تتعالج مش منة من حد دا واجب الدولة عليها".

 

 

 


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