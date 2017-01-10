رئيس "السد العالى" السابق: عجز مائى يقدر بـ30 مليار متر مكعب سنويًا

أسوان – عبد الله صلاح

قال المهندس عماد ميخائيل، رئيس هيئة السد العالى وخزان أسوان سابقًا، إن مصر تواجه تحديات كبيرة فى الموارد المائية، خاصة أننا نعانى من عجز فى الميزان المائى لما يقارب من 30 مليار متر مكعب سنويًا، مضيفًا أن الحكومة تعوض هذا العجز بإعادة استخدام المياه أكثر من مرة وبتطبيق برامج متطورة لرفع كفاءة استخدام المياه.

وأضاف المهندس عماد ميخائيل، فى كلمته التى ألقاها نائبًا عن وزير الرى، خلال افتتاح المهرجان الدولى الأول لحرف وفنون النيل بمدينة أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، أن ترشيد استهلاك المياه هدف أساسى فى كل الأنشطة والسياسات المائية لوزارة الرى والموارد المائية، مشيرًا إلى أن رفع الوعى المائى هو وسيلة أساسية لتحقيق ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من التلوث، وهو الذى دعا وزارة الموارد المائية والرى بتبنى كل الوسائل الممكنة لرفع الوعى المائى.

وأوضح المهندس ميخائيل، بأن نهرالنيل جمع 11 دولة أفريقية ليس للماء فقط، ولكن لمصير مشترك يجمع بين مصر وقارة أفريقيا بشكل عام ودول حوض النيل بشكل خاص، لافتاً إلى أن مصر ترتبط بالقارة السمراء من خلال علاقات تجارية وثقافية قديمة، ورحلة كفاح مشتركة للتحرر من القوى الاستعمارية خاضتها مصر مع دول القارة، خلال فترة الخمسينات والستينات من القرن الماضى.