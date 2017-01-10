عمرو أديب: عمر سليمان أخبرنى أن مصر لن تسمح بأن يحكمها الإخوان

أيمن رمضان

طالب الإعلامى عمرو أديب، المشير محمد حسين طنطاوى والفريق سامى عنان، والفريق أحمد شفيق، وكافة المسؤولين الذين عايشوا ثورة 25 يناير بالتحدث عما كان يدور فى البلاد وما هى الدروس المستفادة، خاصة بعد ما آلت إليه الأمور فى مصر.

وأوضح أديب أن ذكرى 25 يناير تقترب وحالة من الندم تعم الجميع، مضيفا "لكن مفيش حد عاوز يتكلم.. لازم المشير طنطاوى يتكلم والفريق أحمد شفيق وسامى عنان والناس اللى كانت فى الشارع تتكلم.. ومحمد حسنى مبارك لازم يتكلم علشان نعرف الحقيقة.. الناس دى عندها شفافية".

وكشف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on"، عن أنه أجرى مقابلة مع الراحل اللواء عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات المصرية الأسبق، فى مكتبه بعد خروجه من دوائر صنع القرار، وتابع:" أبلغنى رسالتين إحداهما خاصة والثانية قال لى إن مصر مش هتسمح إن الإخوان يحكموها.. بعدها بيومين استبعد عمر سليمان من الترشيح لانتخابات الرئاسة وبعدها بمدة قصيرة مات فجأة"، وشدد أديب على ضروة معرفة ماذا حدث بقوله "عاوزين نعرف يا جماعة أيه اللى حصل والدنيا اتهدت إزاى فى البلد".

وأكد أنه بعد مرور هذا الوقت تعلم درساً كانت دائماً والدته تخبره به، وهو:"يا ابنى مفيش حاجة من الغرب تسر القلب".