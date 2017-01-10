جابر نصار يستبعد أستاذا من أعمال الامتحانات بعد اتهامه بالتحرش بطالبة

كتب وائل ربيعى _ أحمد حسنى

أصدر الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، قرارًا باستبعاد الدكتور محمد شفيق كمال الأستاذ المتفرغ بقسم الاجتماع الريفى بكلية الزراعة، من أعمال الامتحانات التحريرية والشفوية، والعملية، سواء تعلق الأمر بوضع أو تصحيح الامتحانات أو أعمال الكنترولات بالكلية، وذلك حرصا على حسن سير العملية التعليمية.

وكانت إحدى الطالبات بكلية الزراعة جامعة القاهرة، اتهمت الدكتور محمود شفيق بالتحرش بها خلال الامتحان الشفوى بالكلية، محاولا مسك يدها خلال امتحانها، مشيرة إلى أنها تقدمت بشكوى للدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة مها السعيد رئيس وحدة مناهضة التحرش بجامعة القاهرة.

ورفع الدكتور هانى الشيمى عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة، مذكرة للدكتور جابر نصار، بشأن تلك الواقعة، كما أكد الشيمى على أن الكلية ستفتح تحقيقا كبيرًا بشأن شكوى الطالبة بتحرش الدكتور محمود شفيق بها.

من جانبه قال الدكتور محمد شفيق، الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن إدعاءات تحرشه بإحدى الطالبات غير صحيح بالمرة، مستطردا: "إحدى الطالبات التى لم أعرفها من قبل طلبت منى أن أعطيها درجات على إجابة غير صحيحة على السؤال الأول، رغم إجابتها الخاطئة لكى تنجح بالمادة، وهو مارفضته تماما عملا بمبدا المساواة بين الطلاب".

وتابع شفيق، فى تصريحات صحفية، إنه أراد أن يوضح لكل الطلاب، وليس للفتيات فقط، مستواهم فى الأجزاء الأخرى من المادة، والتى لم يقم بتدريسها، وليس مسئولا عنها، حتى يؤكد لهم أنه ليس السبب فى رسوبهم، مشيرا إلى أن الطالبة أدعت تلك الحيل لإخفاء مستواها ورسوبها بالمادة.

وأضاف الدكتور المتفرغ بقسم الجتماع الريفى، أن جميع محاضرته تركز دائما على الأخلاق والمواعظ والآداب العامة، متابعًا: "فكيف يتفق ذلك مع ما هو مذكور من تهم، والله يعلم أن موقفيى دائما في صف الطلاب ونجاحهم، ويشهد الجميع على ذلك".

وفى ذات السياق أكدت الدكتورة مها السعيد، رئيس وحدة مناهضة التحرش بجامعة القاهرة، أن التحقيق هو ما سيثبت مدى صحة واقعة تحرش الدكتور المذكور بإحدى الطالبات بكلية الزراعة، مشيرة إلى أن الدكتور عبد المنعم زمزم وكيل كلية الحقوق هو من يتولى التحقيق مع الدكتور محود شفيق بواقعة التحرش.

وأضافت السعيد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن عقوبة التحرش تصل إلى الفصل النهائى سواء كان متعلق بأستاذ أوطالب بالجامعة، مؤكدة أن الجامعة لا تتهاون فى تلك الوقائع.